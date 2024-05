Concorso Ufficio del Processo 2024, cosa studiare: tutte le materie richieste

Con un avviso pubblicato sul Portale InPA sono state rese note le date della prova scritta del Concorso Ufficio del Processo 2024 per il reclutamento di 3.946 addetti UPP. Queste is terranno in diverse sedi decentrate il 5 e il 6 giugno 2024.

Contestualmente al diario delle prove sono state fornite tutte le indicazioni sullo svolgimento delle stesse, le istruzioni e il dettaglio sulle materie da studiare, con i provvedimenti completi.

Nei prossimi paragrafi vediamo cosa sapere sulla prova scritta e come prepararsi al meglio, andando a osservare nello specifico tutti i provvedimenti che saranno oggetto delle domande d’esame. In questo approfondimento vediamo invece cosa fa un addetto all’Ufficio del processo, tutte le mansioni e lo stipendio.

Concorso Ufficio del Processo 2024: come funziona la prova scritta La prova scritta sarà unica per tutte le sedi e consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30 e a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: – 0,375 punti. Si accede alla prova scritta dopo la valutazione dei titoli, che funge da preselezione. Saranno valutati il voto di laurea, il possesso di ulteriori titoli di studio, eventuali abilitazioni e tirocini.

Concorso Ufficio del Processo 2024: istruzioni per accesso e deflusso I candidati ammessi devono presentarsi puntualmente nella sede e all’orario indicato nella lettera di partecipazione, che sarà inviata via email pochi giorni prima della prova. Per accedere alla sede concorsuale, i candidati devono obbligatoriamente munirsi di: Copia stampata della lettera di partecipazione, contenente un QRCODE indispensabile per l’accesso;

Documento di riconoscimento in corso di validità;

Codice Fiscale;

Ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione della domanda. All’ingresso, ogni candidato riceverà un braccialetto con un QRCODE per il check-in. Dopo la verifica dei documenti, verrà consegnato un tablet, associato univocamente al candidato, che sarà utilizzato per lo svolgimento della prova. È vietato introdurre bagagli nella sala, a eccezione di piccole borse contenenti effetti personali indispensabili. Prima di iniziare la prova, i candidati dovranno spegnere i dispositivi elettronici e riporli in una Bag Shield fornita dall’organizzazione. I candidati regolarmente ammessi alla prova scritta che non avessero ricevuto la lettera di convocazione, potranno recarsi, prima di effettuare il check-in, all’apposito desk di pre/check-in per la verifica e la stampa della lettera di convocazione. Al termine della prova, i candidati dovranno riconsegnare il tablet agli operatori, che confermeranno l’invio della prova. L’attestato di partecipazione sarà inviato via email e potrà essere scaricato dall’area riservata sul sito web del concorso. Successivamente alle operazioni di correzione da parte delle Commissioni d’esame, sarà possibile visionare il proprio elaborato accedendo nella propria area riservata sul sito

formez.concorsismart.it/ui/publicarea/login.

Concorso Ufficio del Processo 2024: materie d’esame Nell’avviso di convocazione sono stati resi noti i provvedimenti specifici su cui verteranno le domande del concorso. Oltre all’accertamento della lingua inglese, è previsto l’accertamento della conoscenza di Diritto pubblico e Ordinamento giudiziario. Vediamo nello specifico tutti i provvedimenti. Diritto pubblico: Costituzione;

C.E.D.U. (artt. 6-7);

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Capo VI);

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (artt. da1 a 6 bis e da 22 a 28);

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (artt. da 51 a 55 novies e da 63 a 64);

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Ordinamento giudiziario: Costituzione (artt. 101-113);

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”;

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195 e s.m.i. “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della Magistratura”;

Consiglio superiore della Magistratura”; Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 “Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia” (artt. 1, 2 e 3);

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 “Riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace” (Capo III).

Concorso Ufficio del Processo 2024: come prepararsi

Per prepararsi alla prova del concorso si consiglia il volume Concorso Ufficio per il processo 2024 Ministero Giustizia. Il testo offre gli strumenti per comprendere al meglio i provvedimenti oggetto delle domande d’esame, ed è disponibile anche su Amazon. Fondamentale la sezione “Impara con le fonti”, un’utile rassegna normativa suddivisa per argomento per aiutare i candidati a memorizzare i concetti richiesti collegandoli alla normativa corrispondente.

Il testo Ordinamento giudiziario – Raccolta di Leggi aprile 2024 consente di comprendere in maniera completa il nuovo Ordinamento giudiziario. Questo prezioso strumento di studio e di lavoro è aggiornato a tutte le ultimissime novità che hanno interessato la materia. >> Link Amazon

Concorso Ufficio del Processo 2024: sedi d’esame Come anticipato, le prove si terranno il 5 e il 6 giugno 2024 in più sedi decentrate, a seconda del distretto scelto durante la presentazione della domanda. Ecco nella tabella riportata di seguito il riepilogo di tutte le sedi d’esame:

Codice Distretto Regione Sede BS, MI, GE, TS, VE, FI, TO Lombardia Parco Esposizioni Novegro, Via Novegro s/n, 20054 Segrate MI RM, CASS, PG Lazio Nuova Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel, 00148 Roma RM NA, SA Campania Mostra d’Oltremare, Piazzale Tecchio, 80125 Napoli NA BA, LE, PZ Puglia Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno, 1, 71122 Foggia FG AQ, AN, CB, BO Abruzzo Dromedian Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35, 66100 Chieti CH CZ, RC Calabria Fiera di Catanzaro, Via Nazionale, 6, 88100 Catanzaro CZ PA Sicilia Sede 1 – Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico, 95121 Catania CT ME, CL, CT Sicilia Sede 2 – Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR CA Sardegna Promocamera di Sassari, Via Predda Niedda, 18, 07100 Sassari SS

