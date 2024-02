Concorso Ufficio del Processo 2024, cosa fa un addetto UPP? Mansioni e stipendio

Si continua a parlare di Concorso Ufficio del Processo. La pubblicazione del bando è prevista a breve, considerando i tempi stretti per le prossime assunzioni che dovranno arrivare entro giugno 2024, così come previsto dal PNRR. Ma come funziona esattamente l’Ufficio del processo? E quali sono le mansioni dei candidati che vinceranno il concorso, diventando addetti UPP?

Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sul concorso, sulle mansioni e sullo stipendio di un addetto all’Ufficio del processo. In questo articolo invece cosa sapere sul Concorso Ufficio del Processo 2024.

Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione al Concorso per il reclutamento all'Ufficio per il processo presso il Ministero della Giustizia.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso.Nella prima parte il testo presenta una sezione teorica di Diritto pubblico e Ordinamento giudiziario.Segue una sezione dedicata alla lingua inglese con una nutrita selezione di quesiti a risposta multipla e risposta commentata e una parta dedicata alle applicazioni informatiche più diffuse.

Gli addetti all’Ufficio per il Processo sono sono inquadrati nell’Area III, posizione economica F1 (adesso Area dei Funzionari), che prevede con l’ultimo rinnovo uno stipendio di circa 1940 euro lordi al mese , tredicesima esclusa. Il contratto è a tempo determinato, ma il governo è al lavoro per la stabilizzazione sia del primo contingente che del prossimo.

Concorso Ufficio del Processo 2023: cosa studiare

A meno che non ci siano variazioni rispetto al precedente concorso, la prova scritta sarà unica per tutte le sedi e consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Le 40 domande a risposta multipla verteranno sulle seguenti materie:

diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese.

Per prepararsi alla prova del concorso si consiglia il volume "Concorso Ufficio per il processo 2024 Ministero Giustizia". Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso.

Oltre al volume per la preparazione, è disponibile il corso online per la preparazione, strutturato in 25 lezioni registrate: in ogni lezione il docente illustrerà gli elementi principali di ogni argomento, fornendo, con l’ausilio di mappe concettuali, le chiavi per una rapida ed efficace memorizzazione della materia.