Concorso straordinario ter 2023, come fare domanda: la guida passo per passo

Con la pubblicazione del bando del Concorso straordinario ter per la scuola secondaria si è aperta la finestra temporale nella quale è possibile fare domanda, finestra che si schiuderà alle 23.50 di martedì 9 gennaio 2024. In questo articolo abbiamo parlato di tutti i dettagli del bando, dai requisiti alle prove, e come prepararsi al meglio.

Nei prossimi paragrafi, invece, vedremo nello specifico tutti i passi per fare domanda, dall’accesso al portale “Istanze online” al pagamento del contributo di segreteria di 10 euro.

Concorso straordinario ter: chi può partecipare

Per accedere ai posti comuni della scuola secondaria i candidati devono essere congiuntamente in possesso di:

laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello , o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti comuni è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, o in alternativa che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Infine, per i posti di sostegno, occorrerà aver superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.