È stato pubblicato giorni fa sul sito istituzionale di Roma Capitale il bando del Concorso Roma 800 Vigili Urbani. Il bando è per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 800 posti nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, di cui segnaliamo che il 20% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari delle Forze Armate. Vediamo di seguito tutto ciò che riguarda questo maxi concorso Roma 800 Vigili Urbani.

Concorso Roma 800 Vigili Urbani: il bando

Concorso Roma 800 Vigili Urbani: le prove e le materie

Le prove di esame consisteranno in una eventuale prova preselettiva (nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso), una prova scritta, una prova di efficienza fisica ed una prova orale.



LE PROVE



– PROVA PRESELETTIVA. Si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali. La prova consisterà in un test da risolvere in 60 minuti, composto da 40 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla. Il test avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico – matematiche, numeriche e di ragionamento e/o la conoscenza delle materie previste per la prova scritta.



– PROVA SCRITTA. La prova scritta durerà 60 minuti e consisterà nella somministrazione di 40 domande con risposta chiusa su scelta multipla, in relazione alle seguenti materie da studiare:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti capitolini in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e Legge Regionale del Lazio del 13 gennaio 2005 n. 1;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari.

– PROVA DI EFFICIENZA FISICA. I candidati convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, pena esclusione dal concorso, dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo presso il luogo e l’ora stabilita. Dovranno inoltre essere muniti di un valido documento di riconoscimento e di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità. La prova consisterà nelle seguenti attività da eseguirsi in sequenza:



Candidati di sesso maschile:

corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti;

salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;

10 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti.

Candidati di sesso femminile:

corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti;

salto in alto di una altezza di 85 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;

7 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti.

– PROVA ORALE. Consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta e sullo Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale. Nel corso della prova orale saranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.