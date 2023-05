Roma Capitale ha bandito il Concorso Roma 800 Vigili Urbani. Si partecipa per esami per aggiudicarsi il conferimento a tempo pieno e indeterminato sotto il profilo professionale di istruttore di Polizia Locale. Segnaliamo che di queste 800 assunzioni, il 20% sono riservate ai volontari delle Forze Armate. È possibile partecipare entro il 29 Maggio 2023. Vediamo di seguito ciò che riguarda questo maxi concorso Roma 800 Vigili come fare domanda con la guida passo passo.



Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda: il bando

Concorsi Roma 800 Vigili come fare domanda: cosa studiare Il kit Concorso Comune Roma 800 Vigili Urbani Istruttori di Polizia Locale è il manuale più completo di preparazione alle prove. Comprende 2 testi super top:

– il manuale “Il Vigile urbano 2023”;

– il libro “Concorso Comune Roma 2023 prova preselettiva: Quiz di logica”, a cura di Guseppe Cotruvo.



Volendo effettuare un acquisto singolo, i due volumi sono venduti anche separatamente:

-Il manuale Il Vigile Urbano

-Il manuale Concorso Comune Roma 2023 prova preselettiva: test ufficiali di logica e videolezioni



Disponibile anche il corso online del Prof. Giuseppe Cotruvo. Il corso sarà anche sui quiz della banca dati e aiuterà i candidati nella preparazione ai quiz per la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento, per i quali è prevista la pubblicazione dell’archivio da cui saranno estratte le domande della prova. L’iscrizione a questo corso prevede anche un libro in omaggio. Ora soffermiamoci su concorso Roma 800 Vigili, come fare domanda.

Concorsi Roma 800 Vigili come fare domanda passo passo Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda. Iniziamo dicendo che la domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente online, autenticandosi con:

– SPID

oppure

– CIE

oppure

– CNE

oppure

– eIDAS



Ecco come fare a munirsi di SPID o CIE. La candidatura avviene sul Portale “inPA” inpa.gov.it, registrandosi prima sullo stesso Portale mediante una delle sopraindicate modalità. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a sé intestato.



La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati improrogabilmente entro il 29 Maggio 2023 entro le ore 23.59.59. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico. Nel caso fossero stati emessi più invii della domanda, si terrà conto unicamente di quella inviata cronologicamente per ultima.



LA TASSA DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione. La somma da versare è di 10,33 euro e deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui sopra. Si tratta di un contributo non rimborsabile, anche in caso di annullamento della procedura.



DICHIARAZIONI

Concorso Roma 800 Vigili, come fare domanda? Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda i candidati devono dichiarare di possedere tutti i requisiti, generali e specifici. Roma Capitale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il portale “inPA”.

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo di studio equipollente età non inferiore a diciotto anni essere disponibili al porto ed all’uso dell’arma essere in possesso dell’idoneità psico-fisica essere in possesso della patente di guida avere il godimento dei diritti civili e politici non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione non aver riportato condanne penali posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva



Ho bisogno di assistenza, come faccio?

Per richieste di assistenza inerenti a Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda, di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la risposta entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle indicate non

verranno prese in considerazione.



