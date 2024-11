Concorso Policlinico di Milano 2024, 31 posti per diplomati e laureati: come partecipare

Concorso Policlinico di Milano 2024, due nuovi bandi per amministrativi. La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di profili amministrativi. I bandi riguardano complessivamente 31 posti a tempo pieno e indeterminato:

6 posti di Collaboratore Amministrativo per laureati

per laureati 25 posti di Assistente Amministrativo per diplomati.

In entrambi i bandi sono previste riserve di posti per i volontari delle Forze Armate, con 2 posti riservati per i Collaboratori Amministrativi e 8 posti riservati per gli Assistenti Amministrativi.

Di seguito, tutti i dettagli sui requisiti, modalità di partecipazione e come prepararsi alle prove del Concorso Policlinico di Milano 2024.

Concorso Policlinico di Milano 2024, 31 amministrativi: requisiti Per accedere al concorso è innanzitutto necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a entrambi i bandi: Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea (ammessi anche i familiari di cittadini comunitari e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria).

Idoneità fisica all’impiego, soggetta a verifica da parte della Fondazione IRCCS.

Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza (per i candidati UE o extracomunitari).

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione. I requisiti specifici per i due bandi sono invece i seguenti: Per Collaboratore Amministrativo (6 posti)

Laurea Triennale, Magistrale o Laurea a Ciclo Unico in ambito Umanistico-Sociale o Scientifico-Tecnologico, oppure Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in ambiti equivalenti.

Triennale, Magistrale o Laurea a Ciclo Unico in ambito Umanistico-Sociale o Scientifico-Tecnologico, oppure Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in ambiti equivalenti. Per Assistente Amministrativo (25 posti)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Concorso Policlinico di Milano 2024, 31 amministrativi: domanda Per partecipare, è necessario effettuare l’iscrizione online tramite il sito ufficiale policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 23:59 del 5 dicembre 2024. Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella telematica. Trattandosi di due bandi diversi, chi è in possesso dei requisiti richiesti potrà partecipare a entrambe le selezioni. I candidati dovranno accedere alla piattaforma tramite SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario selezionare il concorso di interesse, compilare i campi richiesti e caricare i documenti necessari, inclusa la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di €15 (da effettuare tramite il portale PagoPa di Regione Lombardia). Al termine della compilazione, occorre confermare e inviare la domanda. Una volta completata la procedura, il sistema invierà un’e-mail di conferma contenente la domanda compilata. È fondamentale verificare la correttezza dei dati e dei documenti allegati, poiché eventuali errori potrebbero comportare l’esclusione dal concorso.

Concorso Policlinico di Milano 2024, 31 amministrativi: prove La selezione si articolerà, per entrambi i bandi, nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. In caso di un elevato numero di candidature potrà essere prevista una prova preselettiva basata su quesiti a risposta multipla su argomenti delle prove concorsuali ed eventualmente su logica e cultura generale. La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie d’esame, diverse per i due bandi. La prova pratica potrà consistere nell’esecuzione di un’attività tecnica attinente alla qualifica, come la predisposizione di un atto amministrativo per un I.R.C.C.S. oppure la risoluzione di un caso pratico. La prova potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla. La prova orale verterà infine sugli stessi argomenti della prova scritta, a cui si aggiungerà la verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio totale di ciascun concorso ammonta a 100 punti, suddivisi come segue: Titoli : 30 punti per Collaboratore Amministrativo (15 punti per titoli di carriera, 3 per titoli accademici, 2 per pubblicazioni, 10 per curriculum); 30 punti per Assistente Amministrativo (10 punti per titoli di carriera, 5 per titoli accademici, 5 per pubblicazioni, 10 per curriculum).

: 30 punti per Collaboratore Amministrativo (15 punti per titoli di carriera, 3 per titoli accademici, 2 per pubblicazioni, 10 per curriculum); 30 punti per Assistente Amministrativo (10 punti per titoli di carriera, 5 per titoli accademici, 5 per pubblicazioni, 10 per curriculum). Prove d’esame: 70 punti, suddivisi in 30 punti per la prova scritta, 20 per la pratica e 20 per l’orale. Per superare ogni prova è necessario ottenere un punteggio minimo: 21/30 nella prova scritta e 14/20 nelle prove pratica e orale. L’ammissione alle prove successive è subordinata al superamento delle prove precedenti.

Concorso Policlinico di Milano 2024, 31 amministrativi: come prepararsi Di seguito le materie d’esame richieste per i due profili:

Collaboratore Amministrativo Assistente Amministrativo Elementi di diritto amministrativo Elementi di diritto amministrativo Legislazione sanitaria nazionale e regionale lombarda Legislazione sanitaria nazionale e regionale lombarda Normativa sugli I.R.C.C.S. e sul Servizio Sanitario Nazionale Normativa sugli I.R.C.C.S. e sul Servizio Sanitario Nazionale Disciplina del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione Documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione e privacy Normativa su documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione e privacy Modalità di prenotazione delle prestazioni sanitarie del ‘Sistema CUP Regione Lombardia’ Elementi di contrattualistica pubblica Processi di prenotazione, accettazione e pagamento di prestazioni ambulatoriali

