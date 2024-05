Concorso Inps Assistenti 2024: il punto sulla situazione

Quando arriva il Concorso Inps Assistenti 2024? Continuano a rincorrersi le indiscrezioni negli ultimi giorni sulle prossime selezioni Inps per assistenti, profilo professionale al quale si può accedere con il diploma, ma cosa c’è di certo?

Innanzitutto si precisa che non ci sono ancora informazioni certe sui concorsi in uscita, e che le informazioni riportate in questo articolo provengono esclusivamente da fonti ufficiali. Tra queste fonti è presente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, approvato con determina commissariale del 31 gennaio scorso e aggiornato con determinazione datata 23 febbraio 2024.

All’interno del Piano viene descritto il programma delle assunzioni del prossimo triennio, e per quanto riguarda i profili di Assistente sono previsti concorsi per 1756 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

1144 Assistenti ai servizi ;



; 30 Assistenti tecnici;



582 Assistenti informatici.

Un’importante novità arrivata nei giorni scorsi è l’insediamento del nuovo CdA Inps, con Gabriele Fava nuovo presidente e Valeria Vittimberga nuovo Direttore Generale. Con il nuovo CdA non si esclude che le procedure possano arrivare in tempi brevi. Vediamo nei prossimi paragrafi i dettagli sul Concorso Inps Assistenti 2024, mentre per un approfondimento su tutte le prossime assunzioni previste dal PIAO si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorso Inps Assistenti 2024: addio all’Area Operatori Uno dei punti su cui l’Inps sta puntando nell’ottica delle politiche del personale è la progressiva dismissione dell’Area degli Operatori, con il conseguente passaggio degli ultimi operatori rimasti all’Area degli Assistenti tramite progressione verticale. Infine, è importante citare un altro dato che fa parte della Delibera del CIV, l’età media del personale attualmente in forze all’Inps: si parla di una media di 55 anni, con un picco di 65 anni che riguarda i medici legali di seconda fascia e uno di 37 anni rappresentato dai consulenti di protezione sociale. Quest’ultimo dato è ovviamente dovuto all’entrata di tanti giovani dopo il concorso del 2021, ma tutti gli altri settori potrebbero trovarsi a fronteggiare una grande carenza di personale nei prossimi anni, per cui si rende necessario un turn over generazionale.

Fonte: Inps

Concorso Inps Assistenti 2024: bandi per 1756 posti Come anticipato, l’Inps intende assumere nel 2024 1.756 Assistenti diplomati, così suddivisi: 1144 Assistenti ai servizi ;

; 30 Assistenti tecnici;

582 Assistenti informatici. Per il profilo di Assistente ai servizi si dovrebbe poter partecipare con qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per i profili di assistente tecnico e informatico potrebbe essere richiesto un diploma di istituto tecnico. Maggiori dettagli saranno noti solo alla pubblicazione dei diversi bandi.

Fonte: Inps

Concorso Inps Assistenti 2024: più posti nel Nord Italia Stando ad altri atti ufficiali, ovvero la Relazione programmatica e la determina del Consiglio di Indirizzo e vigilanza, si evince che le assunzioni dei vincitori dei 4.124 e dei 700 idonei dell’area C sono destinate a coprire i posti disponibili nelle sedi al netto di quelli già coperti dal personale interessato dal bando di mobilità, che contestualmente è stato avviato, con conseguente esodo dal Nord al Sud;

ciò determina un vuoto di organico nelle sedi del Nord ;

; il programma di assunzioni effettuato dall’INPS sino ad oggi, evidenzia la copertura di posti per elevate professionalità con conseguente carenza nei profili medi;

gli organici non sono attestati sul fabbisogno regionale. A causa delle mobilità richieste negli anni passati, quindi, rimangono più scoperte le regioni del Nord rispetto che quelle del Sud, almeno per quanto riguarda i funzionari. Questo trend potrebbe essere simile anche per gli Assistenti, ma si attende comunque la pubblicazione dei bandi per conoscere con certezza la suddivisione dei posti dei prossimi concorsi.

Concorso Inps Assistenti 2024: come prepararsi

Per prepararsi in vista della pubblicazione dei nuovi bandi si consiglia il Manuale Concorso INPS 2024 – Vari profili – Prova preselettiva un ottimo strumento di preparazione suddiviso in due parti:

Nella prima parte sono presenti numerosi quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica; per ciascuna delle numerose tipologie di test si offre un nutrito numero di esempi e simulazioni, tratti anche dalle prove ufficiali dei concorsi precedenti INPS;

La seconda parte del manuale presenta invece una sezione manualistica e una sezione di quesiti a risposta multipla di cultura generale. Il manuale è disponibile anche su Amazon.

