Concorso Inps 2025, 781 Specialisti: chi partecipa, mansioni e stipendio

Cosa faranno i 781 Specialisti delle Aree Psicologiche e Sociali che saranno assunti con il nuovo Concorso Inps 2025? Bisogna innanzitutto ricordare che il Decreto Legislativo 62/2024 ha portato importanti novità sul tema delle persone con disabilità. Tra le riforme del PNRR era infatti prevista quella riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Queste novità hanno aumentato e reso più specifici i compiti dell’Inps nei processi di valutazione di base: l’unità per la valutazione dovrà essere composta non solo dai medici Inps, ma anche da Funzionari Sanitari e da Specialisti delle Aree Psicologiche e Sociali.

La declaratoria di questa nuova figura è recentissima, è stata infatti approvata il 18 dicembre 2024. Al suo interno sono contenute le competenze e le funzioni dello “Specialista delle aree psicologiche e sociali”, nell’ambito dell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionario sanitario. Alla luce delle ultime novità vediamo quindi quali sono le mansioni di uno specialista, quale sarà lo stipendio e ulteriori dettagli sul concorso. Per un approfondimento sulla selezione si rimanda all’articolo dedicato al Concorso Inps 2025.

Preparati con il Manuale dedicato FORMATO CARTACEO Concorso INPS 781 Funzionari Sanitari – Aree psicologiche e sociali Il manuale si presenta come utile strumento di studio per tutte le prove del Concorso indetto dall’INPS per 781 Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari.Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:› prova preselettiva: test con domande a risposta multipla sulle materie della prova scritta, inglese e informatica;› prova scritta: quesiti a risposta sintetica o multipla su Psicologia generale, Sociologia generale, Legislazione sociale, Riforma della disabilità;› prova orale: colloquio orale su materie della prova scritta, accertamento della conoscenza della lingua inglese e di informatica e delle capacità attinenti al profilo professionale.Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta e una selezione di quiz con risposta commentata di lingua inglese e informatica.Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:- Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;- simulatore online. AA.VV. | Maggioli Editore 2025 29.45 € Scopri di più

Concorso Inps 2025, 781 Specialisti: quali sono le mansioni In base a quanto è possibile leggere nella declaratoria del profilo professionale, la mansione dello Specialista delle Aree Psicologiche e Sociali è quella di “cooperare nel processo di valutazione di base mediante approccio biopsico-sociale attraverso l’analisi dei domini di vita prevista dalla normativa“. Come anticipato, l’accertamento di qualsiasi invalidità civile prevista dalla normativa vigente e il riconoscimento di una condizione di disabilità avvengono, ai sensi del Decreto Legislativo 62/2024, tramite il procedimento unico detto “valutazione di base”. La gestione di questo procedimento, a partire dal 1° gennaio 2026, è affidato in via esclusiva all’Inps mediante le unità di valutazione di base. Le unità di valutazione di base si compongono di: due medici nominati dall’INPS;

un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione;

una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.

Concorso Inps 2025, 781 Specialisti: stipendio I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipuleranno un contratto individuale di lavoro a tempo

pieno e indeterminato in qualità di funzionari sanitari, appartenente all’Area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali. Lo stipendio tabellare dell’Area dei Funzionari, in base a quanto stabilito dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, è di 23.501,93 euro annui, pari a 1.958,49 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL, come l’indennità di amministrazione, che per gli Enti Pubblici non Economici come l’Inps è pari a 146,06 euro mensili. Si ricorda che con il prossimo rinnovo del CCNL sono inoltre previsti nuovi aumenti.

Concorso Inps 2025, 781 Specialisti: sedi Il concorso prevede la distribuzione dei 781 posti disponibili presso varie sedi regionali e di coordinamento dell’INPS. Nella tabella sottostante è riportata la ripartizione dei posti:

Regione/Coordinamento Posti Abruzzo 17 Basilicata 9 Calabria 37 Campania 48 Emilia Romagna 57 Friuli Venezia Giulia 13 Lazio 23 Liguria 20 Lombardia 74 Marche 19 Molise 4 Piemonte 51 Puglia 65 Sardegna 20 Sicilia 71 Toscana 40 Umbria 15 Veneto 51 Milano 35 Napoli 46 Roma 63 Coordinamento Generale Medico-Legale 3

Concorso Inps 2025, 781 Specialisti: titolo di studio richiesto Per la partecipazione, oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso alla pubblica amministrazione, occorrerà possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale

L-39 – Scienze del Servizio Sociale



L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche.

Diploma di laurea (DL) in

Servizio Sociale



Psicologia. Sono inoltre ammessi titoli equiparati. Titoli conseguiti all’estero dovranno essere riconosciuti equivalenti a quelli italiani. Occorrerà inoltre essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali o all’Albo professionale degli

Psicologi, o in alternativa si dovrà dichiarare di avere titolo all’iscrizione. Questo vuol dire che bisogna aver almeno superato l’esame di abilitazione, per una delle sezioni (A o B) dei rispettivi Albi. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro e ai fini dell’assunzione in servizio, i concorrenti dichiarati vincitori che non vi abbiano già provveduto devono procedere all’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali o all’Albo professionale degli Psicologi.

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: come prepararsi Il concorso si svolgerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Il Manuale Concorso INPS 781 Funzionari Sanitari – Aree psicologiche e sociali illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto delle prove e una selezione di quiz con risposta commentata di lingua inglese e informatica.

Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili il Tutor digitale – un assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz – e il simulatore online. Il Manuale è acquistabile anche su Amazon.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: