Concorso Comune Pompei 2024, 17 posti per diplomati: requisiti, domanda, prove

Nuovo Concorso Comune Pompei 2024 per diplomati. Il Comune di Pompei ha indetto due concorsi pubblici, per soli esami, destinati alla copertura di 17 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori. Nello specifico, i bandi prevedono:

9 posti per il profilo di Istruttore Amministrativo;

8 posti per il profilo di Istruttore Tecnico.

Per la partecipazione è richiesto il diploma, generico per i posti di amministrativo, di istituto tecnico per i posti di istruttore tecnico. Le procedure concorsuali sono subordinate all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria, come previsto dalla normativa vigente.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i dettagli su requisiti, modalità di partecipazione, prove d’esame e informazioni utili per candidarsi.

Concorso Comune Pompei 2024, 17 posti: requisiti Per entrambi i profili sono richiesti requisiti generali, con alcune differenze specifiche in base al ruolo. Tutti i candidati devono: Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, oppure essere titolari di permessi di soggiorno equipollenti;

Aver compiuto 18 anni;

Godere dei diritti civili e politici;

Essere idonei fisicamente e psicologicamente allo svolgimento delle mansioni previste;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Non avere condanne penali incompatibili con l’assunzione. Per il profilo di Istruttore Amministrativo sarà possibile partecipare con qualsiasi diploma che

consenta l’accesso all’università. Sarà invece possibile partecipare per i posti da Istruttore Tecnico con diploma di istruzione superiore rilasciato da un Istituto tecnico per Geometri (ora “Costruzioni, Ambiente e Territorio”) o titolo assorbente (laurea in Architettura o Ingegneria) Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Concorso Comune Pompei 2024, 17 posti: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma InPA. I candidati devono autenticarsi con SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilare il modulo disponibile nelle pagine del Portale dedicate ai bandi: Clicca qui per la domanda per 9 posti per il profilo di Istruttore Amministrativo;

Clicca qui per la domanda per 8 posti per il profilo di Istruttore Tecnico. È obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà inoltre richiesto il versamento di una tassa di concorso di 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni riportate all’interno dei due bandi. Sarà possibile fare domanda fino al 23 dicembre 2024.

Concorso Comune Pompei 2024, 17 posti: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Due prove scritte;

Una prova orale. In caso di numero elevato di domande (oltre 200), sarà effettuata una preselezione, che consisterà in un test a risposta multipla sulle materie d’esame e serve a ridurre il numero di candidati ammessi alle prove scritte. Sono esonerati da questa prova i candidati con invalidità pari o superiore all’80%. Le due prove scritte potranno consistere in un tema o un elaborato di carattere teorico/pratico, oppure in una serie di domande a risposta aperta e/o sintetica e/o nella soluzione di casi e/o nello sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti sulle seguenti materie: Stato giuridico ed economico del personale degli enti locali;

Diritto costituzionale, amministrativo e contabile, con particolare riferimento alla contabilità dei comuni;

legislazione vigente nella materia di specifica competenza in rapporto alla figura professionale da rivestire. La prova orale comprende un approfondimento delle materie delle prove scritte e ulteriori verifiche su: elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

istituzioni di diritto tributario negli Enti Locali;

nozioni sulle funzioni istituzionali demandate da leggi e regolamenti al Comune Durante la prova orale sarà verificata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche.

Concorso Comune Pompei 2024, 17 posti: come prepararsi

