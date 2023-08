Concorso Comune di Fiumicino, 15 agenti di Polizia Locale: ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino al 25 agosto 2023 per partecipare al Concorso Comune di Fiumicino per il reclutamento di 15 agenti di Polizia Locale. Si tratta di una una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di 15 idonei da utilizzare per effettuare assunzioni a tempo determinato/stagionale, a tempo pieno o parziale, di Agenti di Polizia Locale, Area degli istruttori, e l’effettivo numero di risorse da assumere sarà di volta in volta stabilito a seconda delle esigenze stagionali e di servizio.

Al concorso si applicano le seguenti riserve:

il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate;

il 15% dei posti è riservato ai volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

Vediamo nei prossimi paragrafi come si articolerà la selezione, come fare domanda e come prepararsi al meglio per le prove.

Concorso Comune di Fiumicino, 15 agenti Polizia Locale: requisiti Per poter partecipare al Concorso Comune di fiumicino per 15 agenti di Polizia Locale è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure trovarsi nelle condizioni previste dai commi 1 e 3-bis, articolo 38 del D.lgs. 165/2001;

diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che consente l’accesso alle facoltà universitarie;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (nati entro il 31.12.1985);

non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

non aver riportato condanne penali – anche non definitive – che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; Costituiscono poi requisiti specifici per l’accesso alla posizione lavorativa a concorso: patente di guida di Categoria B;

possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi della Legge 65/1986;

disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso delle armi e di non trovarsi in nessun caso di incompatibilità al maneggio e all’uso delle armi ai sensi degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.;

non essere stato espulso/a dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, o aver formalmente rinunziato allo status di obiettore di coscienza nelle modalità previste dalla legge;

disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione del Corpo della Polizia Locale del Comune di Fiumicino (autoveicoli, ciclomotori, velocipedi);

Concorso Comune di Fiumicino, 15 agenti di Polizia Locale: domanda La domanda andrà redatta in carta semplice, secondo lo schema scaricabile cliccando qui, e fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiumicino esclusivamente tramite PEC personale all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, entro il 25 agosto 2023. In questo approfondimento una guida all’attivazione di una casella PEC. Alla domanda andranno allegati: La ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33 , da effettuarsi esclusivamente attraverso il portale PagoPA seguendo le istruzioni riportate nel bando.

, da effettuarsi esclusivamente attraverso il portale PagoPA seguendo le istruzioni riportate nel bando. Fotocopia non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda di partecipazione alla selezione.

Concorso Comune di Fiumicino, 15 agenti di Polizia Locale: prova La selezione si svolgerà attraverso un’unica prova scritta che consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: Codice della Strada e Regolamento, con particolare riferimento a: Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni (dall’art. 194 al 219 C.d.S.); circolazione e segnaletica stradale (dall’art. 37 al 45 del C.d.S.); veicoli e documenti per la circolazione (dall’art. 46 al 63, dal 71 al 81, dal 91 al 103 del C.d.S.); guida dei veicoli (dall’art. 115 al 139 del C.d.S.); Norme di comportamento (dall’art. 140 al 193 del C.d.S.). La prova si svolgerà il 4 settembre 2023 . Il 30 agosto 2023 sul sito del Comune di Fiumicino sarà pubblicato il calendario della prova e l’elenco dei candidati ammessi a partecipare, nonché eventuali ulteriori comunicazioni.



Concorso Comune di Fiumicino, 15 agenti Polizia Locale: come prepararsi Per prepararsi al meglio al concorso Comune di Fiumicino si consiglia il volume “Il Vigile Urbano 2023 – Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, Municipale e Provinciale“, un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare.



Aggiornatissimo e al contempo innovativo, al passo con i tempi e con le nuove procedure che la normativa richiede, il volume consente al candidato di apprendere tutte le materie e le competenze richieste nei bandi di concorso per le diverse qualifiche dei Corpi di Polizia Locale (Municipale e Provinciale) e rappresenta un prezioso strumento di aggiornamento anche per chi già opera. Per esercitarsi con i quiz si consiglia invece il volume “Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale“, una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali.

