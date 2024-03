Concorso Comune di Bacoli, 34 posti vari profili: chi partecipa e prove

Dopo le selezioni indette dai comuni di Napoli e Caivano, arrivano nuove assunzioni sempre nell’area metropolitana del capoluogo campano. È stato infatti indetto un nuovo concorso Comune di Bacoli per la copertura di un totale di 34 posti, di cui:

La selezione sarà gestita da Formez e prevede la copertura di alcuni posti a tempo indeterminato, mentre gli altri saranno a tempo determinato. Vediamo nei prossimi paragrafi la suddivisione completa dei posti, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove del Concorso Comune di Bacoli.

Come anticipato, i 34 posti sono per diversi profili professionali, alcuni per laureati e alcuni per diplomati, a loro volta suddivisi in posti a tempo determinato e indeterminato. Nel seguente elenco tutte le posizioni ricercate, per cui verrà creata una graduatoria, in base anche alle Determinazioni numero 255 e 281 che hanno riportato alcune correzioni al testo del bando.

Si rimanda al bando per conoscere nel dettagli i titoli di studio richiesti per ogni profilo.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per ogni profilo. Si anticipa che per i posti dell’Area dei Funzionari sarà richiesta la laurea (triennale o magistrale) mentre per l’Area degli istruttori è richiesto il diploma . Per i posti in Polizia Locale, inoltre, occorre essere in possesso di determinati requisiti psico-fisici, qualità morali e di condotta, e patente di autoveicoli e motoveicoli.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione scade il 15 aprile 2024 .

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina relativa al concorso, disponibile cliccando qui . In fondo alla pagina occorrerà selezionare il profilo per il quale si intende partecipare, cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura”, e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Infine, come anticipato, è prevista una prova di efficienza fisica per i candidati alla selezione per agenti di Polizia Locale che hanno superato la prova scritta. Questa consisterà in una corsa di 800 metri piani e nel salto in alto.

La prova orale , che – si ricorda – si svolgerà solo per i posti da Funzionario , verterà sulle materie della prova scritta, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Accederà alla prova orale un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ogni profilo, nonché i candidati classificatisi ex aequo rispetto all’ultima posizione valida per l’ammissione alla successiva prova selettiva.

La prova scritta consisterà in un test di 40 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti digitali e avrà una durata di 60 minuti. Il programma d’esame varia per ogni profilo, per l’elenco completo delle materie si rimanda al bando.

Per il profilo di Agente di Polizia Locale, i candidati che avranno superato le prove scritte dovranno inoltre sostenere una prova per la verifica del possesso dell’efficienza fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di istituto.

Concorso Comune di Bacoli 2024, 34 posti: come prepararsi

Il volume “Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali” è il manuale di preparazione consigliato per il profilo di istruttore Contabile/Amministrativo e affronta tutte le materie richieste dal bando. >> Link Amazon

Il Manuale “L’impiegato del Comune – Area Amministrativa Cat. C e D negli Enti locali” espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa negli Enti locali, ed è indicato per il profilo di Specialista Giuridico-Amministrativo- >> Link Amazon

Il Manuale “Concorso Istruttore e Istruttore direttivo – Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali” è invece il volume consigliato per i posti in area tecnica: riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali. >> Link Amazon

Il volume “Il Vigile Urbano“, infine, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare. >> Link Amazon