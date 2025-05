Concorso Camera dei Deputati 2025, bando per 65 Segretari Parlamentari: posti per diplomati

È stato pubblicato il bando del Concorso Camera dei deputati 2025 per l’assunzione di 65 Segretari parlamentari, codice C15. Il concorso, formalizzato con il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1488 del 23 aprile 2025, si inserisce nel piano di potenziamento dell’organico della Camera e rappresenta una delle più rilevanti selezioni pubbliche bandite nel 2025, aperta ai diplomati.

La procedura concorsuale è disciplinata in coerenza con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019 e successive modificazioni. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 18:00 del 5 giugno 2025, esclusivamente per via telematica.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti richiesti per partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Camera dei Deputati 2025, 65 Segretari Parlamentari: riserve Il bando prevede una riserva di posti pari a un decimo dei 65 posti messi a concorso (quindi 6 posti) in favore del personale di ruolo della Camera dei deputati. Tale riserva si applica ai candidati che risulteranno idonei e che conseguiranno un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi ottenuti dagli altri idonei.

Concorso Camera dei Deputati 2025, 65 Segretari Parlamentari: requisiti Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: Cittadinanza italiana ;

; Età compresa tra i 18 e i 45 anni , da intendersi non superati alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno (non applicabile al personale di ruolo della Camera);

, da intendersi non superati alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno (non applicabile al personale di ruolo della Camera); Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;

; Idoneità fisica in relazione alle mansioni;

in relazione alle mansioni; Godimento dei diritti politici ;

; Assenza di condanne penali definitive per reati che comportino la destituzione. I titoli conseguiti all’estero sono validi solo se dichiarati equivalenti o equipollenti secondo la normativa vigente. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ovvero il 5 giugno 2025.

Concorso Camera dei Deputati 2025, 65 Segretari Parlamentari: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, accessibile anche dal sito istituzionale della Camera. L’accesso è consentito tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È previsto il pagamento di un contributo di segreteria di 15 euro, da effettuarsi tramite sistema PagoPA.

Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato alle ore 18:00 del 5 giugno 2025. È possibile ritirare e ripresentare la domanda entro tale termine, effettuando nuovamente il pagamento. I candidati con invalidità pari o superiore all’80% sono esonerati dalla prova selettiva e ammessi direttamente alla prova scritta e a quella pratica, previa documentazione idonea.

Concorso Camera dei Deputati 2025, 65 Segretari Parlamentari: prove Il concorso camera dei deputati 2025 per 65 segretari parlamentari si articola in diverse fasi selettive: Prova selettiva (preselezione)

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale. La prova selettiva consiste in 80 quesiti a risposta multipla, distribuiti come segue: 25 quesiti su Costituzione della Repubblica italiana e Regolamento della Camera dei deputati;

30 quesiti sulle competenze informatiche (uso di dispositivi, software, sicurezza digitale, presentazioni, ecc.);

25 quesiti sulla lingua inglese. l punteggio parte da 80 e viene decurtato in caso di errori (-1 per risposta errata o plurima, -0,8 per risposta omessa). I candidati sono distribuiti in turni secondo sorteggio. Sono ammessi alla prova scritta e alla prova pratica i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500° posto, a cui si aggiungono i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato all’ultima posizione utile. La prova scritta prevede un questionario con 8 quesiti a risposta aperta, così suddivisi: 2 quesiti su diritto costituzionale;

2 su diritto parlamentare;

2 su Storia d’Italia dal 1861 a oggi;

2 su gestione documentale e archivistica. Il tempo a disposizione è di 6 ore. La Commissione predisporrà 3 questionari sorteggiati il giorno della prova. La prova pratica si svolge con personal computer su sistema Windows 11, e prevede: Copiatura di testi;

Elaborazione testi con Word 2021;

Utilizzo avanzato di Excel 2021. La valutazione della prova scritta e pratica avviene in trentesimi: si accede alla prova orale solo se si raggiunge una media non inferiore a 21/30, con un minimo di 18/30 in ciascuna delle due prove. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio interdisciplinare su tutte le materie già affrontate nelle prove precedenti, con aggiunta di: Contabilità di Stato;

Elementi essenziali in materia di intelligenza artificiale;

Prova in lingua inglese: lettura, traduzione e discussione di un testo. Il punteggio minimo per l’idoneità è 21/30.

Concorso Camera dei Deputati 2025, 65 Segretari Parlamentari: materie Nella tabella sottostante sono elencate tutte le materie richieste per ogni prova

Prove Materia Prova selettiva Costituzione italiana Prova selettiva Regolamento della Camera dei deputati (esclusi i Capi XIII, XIV, XIX,

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXXIV, XXXV e XXXVI) Prova selettiva Competenze informatiche Prova scritta Diritto costituzionale Prova scritta Diritto parlamentare Prova scritta Storia d’Italia dal 1861 ad oggi Prova scritta Gestione documentale e archivistica Prova orale Diritto costituzionale Prova orale Diritto parlamentare Prova orale Storia d’Italia dal 1861 ad oggi Prova orale Gestione documentale e archivistica Prova orale Contabilità di Stato Prova orale Intelligenza artificiale (elementi essenziali)

Foto di copertina: iStock/YinYang