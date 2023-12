Concorso Asst Cremona, 80 Infermieri: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Asst Cremona per il reclutamento di 80 Infermieri a tempo indeterminato. Degli 80 posti messi a concorso, 27 sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a questa categoria i posti saranno assegnati ad altri

candidati utilmente collocati in graduatoria.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove del concorso.

Concorso Asst Cremona, 80 Infermieri: requisiti I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 165/01 – testo vigente – per i cittadini dei Paesi Terzi.

idoneità fisica all’impiego senza limitazioni;

età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedervi coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. Costituiscono requisiti specifici per la partecipazione: Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (infermieristica) ovvero Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. (D.M. Sanità 14/9/1994, n. 739) ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

Iscrizione all’albo professionale.

Concorso Asst Cremona, 80 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma concorsi dell’Azienda Sanitaria, all’indirizzo asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, registrandosi con username e password. Tra gli allegati al bando è stata resa disponibile anche una guida all’invio della domanda. Sarà possibile inviare l’istanza di partecipazione fino al 2 gennaio 2024. Durante la procedura di invio occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o ordinaria al quale saranno inviate le comunicazioni. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento di un contributo di 10,33 euro, non rimborsabili, da effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA seguendo le istruzioni presenti nel bando.

Scarica il bando Bando Concorso Asst Cremona – 80 Infermieri 386 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Asst Cremona, 80 Infermieri: prove Sa selezione, per titoli ed esami, si articolerà come segue: Eventuale preselettiva in caso di un alto numero di domande pervenute;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame. Sono esonerati dallo svolgimento della preselezione e accedono direttamente alla prova scritta i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%. La prova scritta verterà su argomenti, scelti dalla Commissione esaminatrice, attinenti alle materie

oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo della

professione infermieristica. La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Nell’ambito della

prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell’art. 37 comma 1, D.lgs. n. 165/2001. Nell’ambito della prova orale sarà inoltre oggetto di verifica la conoscenza della normativa anticorruzione (L. n. 190/2012) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013). La Commissione dispone di un totale di 100 punti, così ripartiti: 40 per la valutazione dei titoli;

30 per la prova scritta;

30 per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera – punti 20;

titoli accademici e di studio – punti 4;

pubblicazioni e titoli scientifici – punti 4;

curriculum formativo e professionale – punti 12.

Concorso Asst Cremona, 80 Infermieri: come prepararsi Per la preparazione alle prove del concorso si consigliano i seguenti volumi: “L’infermiere“, un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

“Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario“, uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: