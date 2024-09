Concorso Asl Salerno 2024: 400 posti per Infermieri e OSS. Cosa sapere

Concorso Asl Salerno 2024: sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania due importanti bandi di concorso per il reclutamento complessivo di 400 unità a tempo indeterminato. In particolare saranno assunti:

200 Infermieri, di cui: 150 da assegnare alle macrostrutture della ASL Salerno; 50 da assegnare alle strutture territoriali interessate all’infermieristica di famiglia o comunità.

200 OSS, di cui: 100 da assegnare alle macrostrutture ospedaliere e dipartimentali della Asl Salerno; 100 da assegnare alle strutture territoriali.



La procedura per l’invio delle domande non è ancora attiva: occorrerà attendere la pubblicazione degli estratti dei bandi in Gazzetta Ufficiale. Nei prossimi paragrafi vedremo invece ocme partecipare e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Asl Salerno 2024, 400 posti: requisiti Per la partecipazione al Concorso Asl Salerno 2024 per 400 posti è necessario possedere innanzitutto i seguenti requisiti generali, comuni sia a Infermieri che OSS: Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Godimento dei diritti civili e dei diritti politici. Non essere stato escluso dall’elettorato attivo, nonché destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile;

non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziati per motivi disciplinari, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. Nella tabella sottostante sono invece elencati i requisiti specifici per i due bandi:

Requisiti Bando 200 OSS Requisiti Bando 200 Infermieri Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) Diploma di laurea triennale in Infermieristica o titolo equipollente Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) Iscrizione all’albo professionale degli infermieri

Master di I livello Universitario in infermieristica di Famiglia e di Comunità (solo per la graduatoria specifica per infermiere di famiglia e di comunità)

Concorso Asl Salerno 2024, 400 posti: domanda La domanda di partecipazione al concorso ASL Salerno 2024 per 400 posti andrà inviata esclusivamente per via telematica. Prima di tutto, occorre registrarsi sul sito aziendale, accedendo alla pagina dedicata ai concorsi tramite il link https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it. Una volta effettuata la registrazione, si riceveranno via email le credenziali provvisorie per accedere al sistema, che dovranno essere poi sostituite con una password definitiva. Successivamente, il candidato deve selezionare il concorso a cui intende partecipare e compilare la domanda inserendo i dati anagrafici e allegando i documenti richiesti, come la copia del documento d’identità e, se necessario, certificazioni specifiche. È essenziale inserire tutti i requisiti di ammissione e i titoli posseduti per consentire la corretta valutazione della domanda. Per la partecipazione sarà richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro da effettuarsi mediante bonifico seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Come anticipato, non è ancora possibile fare domanda: occorrerà attendere la pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale.

Concorso Asl Salerno 2024, 400 posti: prove Le prove del concorso ASL Salerno 2024, sia per il profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS) che per Infermiere, seguono una struttura simile, articolata in più fasi. La prova scritta può consistere in quesiti a risposta multipla o sintetica, che vertono su temi specifici legati al ruolo. Per gli OSS, le materie includono la legislazione sanitaria, la sicurezza sul lavoro, l’etica professionale e l’assistenza alla persona. Per gli Infermieri, le domande coprono anche la legislazione infermieristica, la gestione del rischio clinico, il controllo delle infezioni e la terapia farmacologica.

può consistere in quesiti a risposta multipla o sintetica, che vertono su temi specifici legati al ruolo. Per gli OSS, le materie includono la legislazione sanitaria, la sicurezza sul lavoro, l’etica professionale e l’assistenza alla persona. Per gli Infermieri, le domande coprono anche la legislazione infermieristica, la gestione del rischio clinico, il controllo delle infezioni e la terapia farmacologica. Successivamente, solo per il profilo di infermiere, è prevista una prova pratica , durante la quale i candidati sono chiamati a eseguire tecniche professionali o a predisporre atti connessi alla loro qualifica. Questa prova pratica non è invece prevista per il concorso OSS.

, durante la quale i candidati sono chiamati a eseguire tecniche professionali o a predisporre atti connessi alla loro qualifica. Questa prova pratica non è invece prevista per il concorso OSS. Infine, entrambi i profili affrontano una prova orale che approfondisce le materie della prova scritta. Durante questa fase, i candidati devono dimostrare anche la conoscenza di applicazioni informatiche e di una lingua straniera.

che approfondisce le materie della prova scritta. Durante questa fase, i candidati devono dimostrare anche la conoscenza di applicazioni informatiche e di una lingua straniera. Nel caso dovessero registrarsi più di 1000 candidati per ogni bando è prevista una prova preselettiva, che consiste in quiz a risposta multipla sugli argomenti delle prove successive.

Concorso Asl Salerno 2024, 400 posti: come prepararsi

Il volume L'infermiere rappresenta un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all'esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le materie presenti nel bando di concorso.

La raccolta Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario è uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Il volume OSS L'Operatore Socio Sanitario – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione si articola in tre Parti, ciascuna delle quali sviluppa i contenuti teorici e permette la valutazione dell'apprendimento attraverso test a risposta multipla e a risposta sintetica, esercitazioni, analisi di casi: la prima Parte riguarda le conoscenze trasversali necessarie per inserirsi nel contesto sanitario e sociale e nelle organizzazioni dove l'OSS svolgerà la propria attività; la seconda Parte introduce il concetto di bisogni e della loro soddisfazione e descrive metodi e strumenti per l'organizzazione del lavoro e per l'integrazione nell'equipe; la terza Parte sviluppa gli aspetti assistenziali e descrive le procedure di maggior interesse.

La raccolta QUIZ per concorsi OSS contiene oltre 5000 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti. Nella sezione online sono disponibili ulteriori quiz, simulazioni e contenuti aggiuntivi di interesse per la preparazione al concorso.

