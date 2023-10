Concorso Asl Napoli 1, 30 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Con la Deliberazione del Direttore Generale U.O.C risorse umane numero 1797 del 10 ottobre 2023 è stata approvata l’indizione del Concorso Asl Napoli 1 per la copertura di 30 posti di Infermiere, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per la UOC COT/118 – Attività territoriale.

Le domande potranno essere presentate solo dopo che il bando sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si attendono dunque aggiornamenti in tal senso.

In attesa della pubblicazione del bando vediamo chi potrà partecipare, come fare domanda e come iniziare a prepararsi alle prove del concorso.

Concorso Asl Napoli 1, 30 Infermieri: requisiti Per poter partecipare al concorso sarà necessario possedere i seguenti requisiti generali: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

essere in regola con gli obblighi di leva;

assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro. Costituiscono invece requisiti specifici per l’accesso al Concorso Asl Napoli 1 per 30 Infermieri: Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche o Laurea equipollente;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine ove esistente. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Concorso Asl Napoli 1, 30 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi dell’Azienda Sanitaria. Come anticipato, l’invio della domanda sarà possibile solo dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Per la partecipazione al concorso è richiesto, il versamento di un contributo alle spese generali di Euro 10,00, in nessun caso rimborsabile. Il pagamento deve essere effettuato mediante pagoPA accedendo a questa pagina e indicando nel Codice o Tipologia Concorso: “Tassa Concorso Pubblico per n° 30 posti di Infermiere x COT 118”. La ricevuta andrà allegata alla domanda di partecipazione.

Concorso Asl Napoli 1, 30 Infermieri: prove Il Concorso Asl Napoli 1 per il reclutamento di 30 infermieri si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La preselezione sarà effettuata in caso di più di 100 domande ricevute e consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame. Accedono alle successive prove i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 150 posti. Saranno ammessi

altresì tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 150° posto. Sono esonerati i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%. La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla. Il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 21/30. La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 14/20. La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e pratica e su conoscenze informatiche di base e della lingua inglese. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 14/20. La valutazione dei titoli potrà assegnare fino a 30 punti, così ripartiti: 10 punti per i titoli di carriera;

10 punti per i titoli accademici e di studio;

5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

5 punti per il curriculum formativo e professionale.

Concorso Asl Napoli 1, 30 Infermieri: come prepararsi Per la preparazione, in attesa della pubblicazione del bando, si consigliano i seguenti volumi: “L’infermiere“, un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

“Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario“, uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

