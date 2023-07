Concorso Arpa Sicilia, bando da 129 tecnici per diplomati e laureati: come partecipare

Nuovo Concorso Arpa Sicilia: l’Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della Sicilia ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento di complessive 129 unità di personale a tempo pieno e determinato. Le suddette unità saranno assunte con il CCNL Sanità, e la durata del contratto sarà di 12 mesi eventualmente prorogabili e/o rinnovabili sulla base delle esigenze dell’Agenzia.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i profili ricercati, i requisiti di partecipazione, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso Arpa Sicilia 129 posti: suddivisione posti Le 129 assunzioni previste dal concorso Arpa Sicilia saranno così suddivise: 83 posti nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (ruolo tecnico) profilo professionale – collaboratore tecnico professionale di cui: 44 CTP da destinare alla Linea di intervento L6 (profili F/H/I/J/K/L) 20 CTP da destinare alla Linea di intervento L5 (profili A/B/C/D/E) 17 CTP da destinare alla Linea di intervento L7 (profili R/S/T/U /V) 2 CTP da destinare alla Linea di intervento L6 (attività di Laboratorio, profilo M)

(ruolo tecnico) profilo professionale – collaboratore tecnico professionale di cui:

Concorso Arpa Sicilia 129 posti: requisiti Per poter partecipare al concorso sarà necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande: cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato a norma di legge, al fine dell’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. Possono essere ammessi al concorso i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con particolare riferimento alla valutazione della idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni – è effettuato dal medico competente dell’ARPA Sicilia prima dell’immissione in servizio;

godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti dall’impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati disciplinarmente da una pubblica amministrazione;

condanne penali: salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Agenzia si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione;

conoscenza della lingua inglese e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio. Per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti per accedere alla procedura, questi variano a seconda del profilo messo a bando. Si anticipa che: per i posti da collaboratore tecnico professionale (CTP) è richiesta la laurea e l’eventuale iscrizione all’Albo quando prevista;

per i posti da assistente tecnico è richiesto il diploma;

per i profili da personale di supporto è necessario l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la formazione tecnico professionale. Per l’elenco completo di tutti i titoli di studio richiesti si rimanda al bando del concorso, scaricabile nel box sottostante:

Concorso Arpa Sicilia 129 posti: come fare domanda La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi dell’Ente, all’indirizzo concorsi.arpa.sicilia.it. Per la partecipazione è richiesto il pagamento della tassa di concorso da 10 euro effettuabile seguendo le indicazioni riportate durante la procedura di invio della domanda. È possibile partecipare per due profili diversi, ma non più di due. Sarà possibile fare domanda fino al 23 luglio 2023.

Concorso Arpa Sicilia 129 posti: prova scritta Come anticipato, la selezione è composta da: prova scritta;

valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla composto da 70 quesiti su argomenti relativi all’ambito di attività per cui si concorre, nonché sulla lingua inglese e e sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La commissione potrà assegnare alla prova scritta fino a 70 punti. Alla valutazione dei titoli potranno essere assegnati fino a 30 punti così suddivisi: 10 punti per i titoli di carriera;

4 punti per i titoli accademici e di studio;

4 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici in arrivo iscriviti alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: