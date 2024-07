Concorso Agenzia Entrate Riscossione 2024, 470 posti: come prepararsi alla prova scritta

FORMATO CARTACEO

Il manuale si presenta come un ottimo strumento per la preparazione alla prova scritta tecnico-professionale del Concorso indetto dall’Agenzia Entrate Riscossione per 470 Addetti.La prova scritta consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla per accertare le conoscenze dei candidati su alcune materie specifiche.Il volume contiene la trattazione teorica delle materie utili per la preparazione alla prova, ovvero:- Riscossione tributi;- Diritto amministrativo;- Diritto civile;- Diritto commerciale;- Diritto tributario;- Contabilità aziendale;- Organizzazione e gestione aziendale;- Informatica (online).Nella sezione online sono disponibili:- eventuali aggiornamenti normativi;- simulatore di quiz online.Luigi TramontanoGiurista, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024