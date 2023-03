Concorso Agenzia Entrate, 3900 nuove assunzioni: 1000 per diplomati

Ultime novità per i bandi dell’Agenzia delle Entrate arrivano dal PIAO a tre mesi dalla lege di bilancio. Alle migliaia di assunzioni già previste per i prossimi anni si aggiunge quindi un nuovo Concorso Agenzia Entrate, o più concorsi, per il reclutamento di ulteriori 3900 unità da inquadrare nell’area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali.



Vediamo nei prossimi paragrafi in cosa consistono le assunzioni attualmente previste dall’Agenzia delle Entrate per il 2023, soprattutto per quanto riguarda i 1000 posti destinati ai diplomati.



Concorso Agenzia Entrate, 3900 posti di cui 1000 per diplomati Negli ultimi anni il personale dell’Agenzia si è drasticamente ridotto, principalmente a causa del prolungato blocco del turn over, dell’elevata età media del personale (vicina ai 55 anni) ma anche perché molte risorse valide hanno cercato altre opportunità lavorative che offrissero loro maggiori possibilità di carriera. Di conseguenza si è resa necessaria l’attivazione di nuove procedure concorsuali per assumere nuove risorse in vari profili professionali: 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3: sufficiente il Diploma di scuola secondaria di secondo grado

2500 funzionari di cui 570 da destinare alle attività relative alla gestione dei registri immobiliari ASSUNZIONI 2023 130 funzionari tecnici

3.334 funzionari (probabilmente suddivisa in più procedure)

(probabilmente suddivisa in più procedure) 20 funzionari informatici

1.000 assistenti (concorso per diplomati)

Concorso Agenzia Entrate bando per diplomati: come iniziare a prepararsi Per il profilo da diplomati l’Agenzia delle Entrate non bandisce un concorso da oltre 10 anni, l’ultimo risale al 2011 e la selezione prevedeva 2 prove:

– prova oggettivo attitudinale su quiz di logica

– prova orale su materie specifiche (diritto tributario, diritto amministrativo, scienza delle finanze…).



I bandi saranno gestiti dal Formez e i concorsi che verranno banditi dall’Agenzia delle Entrate prevedranno con ogni probabilità l’espletamento di una prova preselettiva. Per iniziare a prepararsi ecco il manuale per la preparazione ad hoc sulle prove del concorso Agenzia Entrate 2023 per 1000 diplomati.

