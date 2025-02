Concorso Aeronautica Militare 2025, 300 Allievi Marescialli: come partecipare

È stato indetto il Concorso Aeronautica Militare 2025, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) per 300 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

Possono partecipare i candidati da 17 a 25 anni (occorrerà non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età, in possesso del diploma, o che lo otterranno nel corso del 2025.

I vincitori, dopo aver partecipato a un breve tirocinio, saranno ammessi a frequentare il corso di formazione e specializzazione, al termine del quale conseguiranno anche la laurea. Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, la ripartizione dei posti tra le diverse specialità, come funzioneranno le prove e come prepararsi al meglio.

Concorso Aeronautica Militare 2025, 300 Allievi Marescialli: suddivisione posti I 300 posti disponibili sono suddivisi nelle seguenti categorie e specializzazioni: Manutenzione Aeromobili:

56 posti (Laurea in Ingegneria Industriale)



14 posti (Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali)

Tecnologie Elettroniche Avanzate: 30 posti

30 posti Controllo Spazio Aereo e Meteorologia: 61 posti

61 posti Servizi di Amministrazione: 52 posti

52 posti Operatore di Bordo: 25 posti

25 posti Informazioni e Operazioni Cibernetiche: 12 posti

12 posti Servizi Tecnici: 50 posti È possibile concorrere per una sola categoria. In caso di posti non assegnati per mancanza di candidati idonei, essi verranno redistribuiti secondo l’ordine di priorità stabilito dal bando.

Concorso Aeronautica Militare 2025, 300 Allievi Marescialli: requisiti Potranno partecipare al Concorso Aeronautica Militare 2025 per 300 Allievi Marescialli i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana

Età compresa tra 17 e 26 anni (28 anni per chi ha già prestato servizio militare)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito o da conseguire entro il 2025)

Idoneità psico-fisica e attitudinale

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;

Condotta incensurabile;

Assenza di condanne penali o procedimenti in corso per delitti non colposi;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Concorso Aeronautica Militare 2025, 300 Allievi Marescialli: domanda La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente online tramite il Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa (https://concorsi.difesa.it) fino alle 23:59 del 15 marzo 2025. È richiesto l’accesso con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Concorso Aeronautica Militare 2025, 300 Allievi Marescialli: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova scritta logico-culturale;

Accertamento idoneità psico-fisica;

Tirocinio (con accertamento idoneità attitudinale e prove di efficienza fisica);

Valutazione dei titoli. La prima prova consiste in un test scritto logico-culturale, che si svolgerà presso il Centro di Selezione di Guidonia nel mese di maggio 2025. I candidati dovranno rispondere a 100 quesiti a risposta multipla, suddivisi tra 75 domande di logica-deduttiva e 25 di cultura generale (italiano, inglese, matematica, storia, geografia, cittadinanza e costituzione). Il punteggio minimo per superare questa prova è 40/100, con un punto assegnato per ogni risposta corretta e penalità per le risposte errate. Non è prevista una banca dati. I candidati che supereranno questa prima fase accederanno agli accertamenti psico-fisici, che si svolgeranno presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Milano tra giugno e luglio 2025. In questa fase verranno effettuati esami clinici, ematochimici e valutazioni specialistiche per verificare l’idoneità alla vita militare, includendo esami cardiologici, neurologici e oculistici. Successivamente, coloro che risulteranno idonei parteciperanno al tirocinio e alla valutazione attitudinale, che si terranno presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo tra giugno e agosto 2025. Questo periodo, della durata massima di 8 giorni, comprenderà l’accertamento dell’idoneità attitudinale, nonché lo svolgimento delle prove di efficienza fisica (nuoto 25m, corsa piana 1000 m, piegamenti sulle braccia e addominali) e la valutazione comportamentale. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio saranno poi sottoposti alla valutazione dei titoli: saranno valutati i titoli elencati nell’Allegato O del bando.

Concorso Aeronautica Militare 2025, 300 Allievi Marescialli: come prepararsi

Per la preparazione alla prova scritta logico-culturale si consiglia il volume Quiz di Logica e cultura generale che affronta tutte le tipologie di quiz presenti nella prova con numerose batterie di esercizi, tratte anche da prove ufficiali, con le soluzioni e i commenti esplicativi.

Disponibile nella sezione online collegata al volume un utile simulatore di quiz e alcune videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo.

