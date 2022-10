Concorso 26 Vice direttori informatici, Vigili del Fuoco: rinvio diario prove

Nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022, è stato pubblicato il bando deldel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivolto agli aspiranti candidati in possesso di una laurea.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per partecipare al concorso, come candidarsi e le prove d’esame a cui saranno sottoposti i candidati.

Concorso 26 Vice direttori informatici: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dal Corpo dei Vigili del Fuoco, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 45;

laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019: a) fisica (LM-17); b) informatica (LM-18); c) ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-40); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91);

possesso delle qualità morali e di condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorso 26 Vice direttori informatici: invio domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro e non oltre il 31 luglio 2022.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID).

Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

carta d’identità;

patente di guida;

passaporto;

tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato;

altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Concorso 26 Vice direttori informatici: prove

Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva, che consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

La procedura di selezione si articola in:

prima prova scritta: consiste nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, vertenti sulle seguenti materie:

– architettura, sviluppo, verifica e rilascio di applicativi software;

– progettazione ed utilizzo efficiente dei database management systems (D.B.M.S.);

– gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;

– architettura delle reti di telecomunicazione;

– sicurezza informatica. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

– elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

– informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale;

– ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Concorso 26 Vice direttori informatici: diario prove

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 75 del 20 settembre 2022, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco sarà data comunicazione dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva.

