Concorso 1000 autisti Ministero Giustizia: tutti i titoli che danno punteggio

Il Manuale si presenta come un ottimo strumento per la preparazione alla prova scritta del concorso indetto dal Ministero della Giustizia per 1000 Autisti.La prova scritta consisterà in un test di n. 30 quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 minuti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:- norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (Titolo IV del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) (8 quesiti);- codice della strada (Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201 (14 quesiti);- conoscenza base delle funzioni Word ed Excel (4 quesiti);- conoscenza della lingua inglese di livello A2 (4 quesiti).Il volume contiene la trattazione teorica completa delle materie utili per la preparazione alla prova, ovvero:- Norme generali sul Pubblico Impiego;- Codice della strada;- Informatica (Word e Excel);- Inglese.Nella sezione online collegata al libro è disponibile un simulatore di quiz per esercitarsi in vista della prova.Giuseppe CarmagniniResponsabile dell’ufficio Contenzioso e Supporto Giuridico per la Polizia Locale del Comune di Prato. Autore di libri, monografie, approfondimenti sul CdS, è docente accreditato presso molte scuole regionali.Luigi TramontanoGiurista, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Giuseppe Carmagnini, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024