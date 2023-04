In arrivo nuove assunzioni in area tecnica ed amministrativa con i nuovi Concorsi Università 2023. Nelle ultime settimane sono stati disposti diversi bandi da parte di alcune Università per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C. Nei prossimi paragrafi sono elencati tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, i rispettivi bandi per prendere parte i profili ricercati.



Per avere accesso alle procedure concorsuali elencate nei prossimi paragrafi, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, alla data di scadenza dei rispettivi bandi:

Concorso pubblico per 25 posti di ricerca cat C in area amministartiva. La mansione comprenderà la cura delle esigenze delle attività amministrative delle strutture dell’Università di Parma. È possibile inoltrare domanda di partecipazione fino al 24 aprile. Il titolo di studio richiesto è il diploma. Chi farà domanda per i 25 posti area amministrativa Università di Parma , dovrà possedere tali conoscenze:

Concorsi Università 2023: 25 posti a Padova

Selezioni pubbliche, per esami ed eventuale preselezione, la cui domanda di partecipazione va inoltrata entro e non oltre il 15 maggio. I profili richiesti, per entrambi il titolo di studio richiesto è il diploma, sono essenzialmente due, per la copertura di:

Chi farà domanda per i 10 posti area amministrativa-gestionale, dovrà possedere tali conoscenze:

– conoscenza dei principali istituti di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla Legge n.

241/1990 s.m.i. e agli atti amministrativi

– conoscenza della legislazione in materia di appalti e contratti pubblici – settori ordinari

– conoscenza della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

– capacità di individuare, anche attraverso l’analisi e l’organizzazione di dati, le migliori soluzioni di

approvvigionamento e gli strumenti contrattuali idonei a far fronte ai fabbisogni di beni e servizi

– capacità di lavorare, sia in gruppo che in autonomia, per organizzare e portare a termine le proprie

attività nel rispetto delle scadenze fissate

– competenze comunicative e relazionali

– capacità di analisi e di problem solving

– buona conoscenza del Pacchetto Office

– conoscenza della lingua inglese – livello di riferimento B2.



Chi farà domanda per i 15 posti area amministrativa, dovrà possedere tali conoscenze:

– legislazione universitaria (con particolare riferimento alla Legge n. 240/2010) e normativa dell’Università di Padova, con particolare riferimento al funzionamento e alla composizione degli Organi, nonché ai principali documenti del sistema di gestione contabile dell’Ateneo;

– principi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla Legge n. 241/1990 s.m.i. e agli atti

amministrativi;

– nozioni fondamentali in materia di appalti pubblici, in particolare, con riferimento a forniture di beni e servizi “sotto soglia” e alle procedure di acquisto;

– conoscenza dei principi di normativa in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy;

– buona conoscenza del Pacchetto Office;

– conoscenza della lingua inglese – livello di riferimento “B1”;

– motivazione al ruolo