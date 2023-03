Concorsi pubblici facili: quali sono e come partecipare

Ci sono davvero dei concorsi pubblici facili e che richiedono minore preparazione rispetto ad altri? Ebbene, la risposta è assulutamente sì. Per essere ritenuti tali bisogna che rispettino determinati parametri che vi elencheremo nel corso dell’articolo. Di sicuro c’è che di concorsi ne esistono per tutti i gusti e se si è alla ricerca dei concorsi pubblici più facili, questo è il posto giusto.

Concorsi pubblici facili: come riconoscerli Come abbiamo scritto all’inizio dell’articolo, esistono dei concorsi pubblici ai quali partecipare richiede minor sforzo, o che sono più semplici da vincere. Non è facile attuare una distinzione vera tra concorsi pubblici facili e difficili perché non esistono dei veri e propri parametri di giudizio oggettivi per classificarli. Si può però etichettare un concorso più o meno facile valutando alcuni punti di vista, ad esempio: maggiore disponibilità di posti , in modo da permettere un maggior numero di assunzioni;

; prove da superare su materie di cultura generale e meno argomenti specifici come materie d’esame.

Concorsi pubblici facili: i bandi attivi Stando agli aspetti citati in precedenza, la maggior parte dei concorsi con un numero più alto di posti disponibili sono quelli per entrare a far parte delle Forze Armate, riportiamo i concorsi pubblici più facili da superare del 2023:

Concorso Esercito: 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale

Il Concorso VFI Esercito 2023 (ex VFP1) prevede 6500 posti disponibili per i candidati con licenza media. I posti per il Concorso VFI Esercito sono 6500, divisi in tre blocchi.

Le procedure di reclutamento sono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile a questa pagina. I candidati dovranno quindi presentare la domanda di partecipazione mediante detto portale rispettando le seguenti scadenze:

la domanda di partecipazione al primo blocco (2.200 posti) può essere presentata fino al 24 febbraio 2023 compreso, per i nati dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 2005;

Concorso Guardia di Finanza 2023 aperto ai civili: 1230 Allievi Marescialli

È stato indetto il concorso Guardia di Finanza 2023 finalizzato al reclutamento di 1230 Allievi Marescialli. La selezione è aperta anche ai civili in possesso di diploma e prevede l’ammissione al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 marzo 2023 attraverso l’apposita procedura online disponibile a concorsi.gdf.gov.it.

1.135 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario, di cui:

21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore; – 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 95 posti per Allievi Marescialli del contingente di mare, di cui:

Concorso OSS per la USL della Valle D’Aosta: 75 posti

Concorso pubblico. per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 75 OSS, Operatori Socio Sanitari presso l’azieda USL della Valle D’Aosta. L data ultima per inviare lettera di partecipazione è il 27 marzo 2023.