Concorsi Comune di Torino 2023: sono 600 le assunzioni in arrivo

Concorsi Comune Torino 2023. Si naviga verso centinaia di nuove assunzioni che avverranno tutte nei prossimi mesi. Tramite il piano provvisorio 2023 dell’ente comunale, è previsto un potenziamento dell’organico mediante 600 nuove risorse, da assumere anche con appositi concorsi pubblici. In questo articolo vediamo cosa c’è da sapere sulle nuove assunzioni nel Comune piemontese e sui concorsi che saranno avviati, che rientrano tra i prossimi bandi in arrivo.

Oltre ai profili citati, verranno inseriti in organico anche 20 dirigenti a tempo indeterminato selezionati tramite un concorso appena concluso e che si trovano già in graduatoria. Si aggiungerà anche la stabilizzazione di 98 funzionari con contratto di formazione e lavoro.

Il piano assunzioni del Comune di Torino per il 2023 mette in conto il reclutamento di numerose risorse specifiche, tra cui:

Tra i manuali pensati per cominciare a prepararsi alle 600 assunzioni in arrivo nel Comune di Torino troviamo:

Concorsi Comune Torino 2023: sono 600 le assunzioni in arrivo

La notizia è stata diffusa in un articolo pubblicato su CittAgorà, il periodico ufficiale del Consiglio comunale di Torino. Durante tutto il 2023, il Comune di Torino è pronto ad effettuare circa 600 assunzioni di nuovo personale, dando possibilità di crescita anche alle opportunità di lavoro agile e allo smart-working (a proposito, sai cosa cambia dal 1° luglio 2023 nello smartworking?).



Nel corso dell’ultima seduta della Prima Commissione Consiliare del Comune, si è trattato l’argomento del Piano di fabbisogno del personale e dell’Organizzazione Lavoro Agile (Ola) inerente alla Città di Torino. Si tratta di ben 2.500 impiegati comunali che, dalla sigla del contratto di telelavoro e smart woking, avvenuta a novembre 2022, beneficiano delle modalità di lavoro agile. Prendendo in causa migliorie ulteriori di tale modello lavorativo, è prevista l’attivazione di nuove sedi di lavoro decentrate ed anche di spazi di co-working. Il benessere del lavoratore al centro: questo progetto servirà a ridurre la solitudine dei lavoratori.



Si sta vagliando anche la possibilità di aggiornare la formazione dei dirigenti e dei funzionari, con il fine di incentivare ulteriormente l’utilizzo del lavoro agile. Passando all’argomento assunzioni e concorsi Comune Torino 2023, sono stimati 600 i nuovi posti di lavoro all’orizzonte. Verranno tutti creati nell’arco dei prossimi mesi. L’incremento dell’organico dell’ente coinvolgerà sia il personale già in servizio e da stabilizzare nel prossimo periodo, che nuove figure da selezionare sul mercato del lavoro mediante l’indizione di appositi bandi di concorso.