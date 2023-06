Concorsi Agenzia Entrate 2023. L’Agenzia delle Entrate aveva reso noto il programma di assunzioni 2022-2023 già finanziato dalle passate leggi di bilancio e approvato dai ministeri competenti. Si tratta di 4347 assunzioni con vari profili professionali, raggruppati in 4 bandi.



Alcune procedure di concorso sono imminenti perché previste a completamento del piano 2022 e altre, già programmate per il 2023, probabilmente slitteranno alla seconda parte dell’anno. Ma quali sono i titoli che servono per accedere ai bandi?

Concorsi Agenzia entrate 2023: i profili a bando L’agenzia ha confermato ieri con avviso sul proprio sito che saranno circa 4.500 i posti per funzionario messi a concorso nel 2023.



Le figure professionali ricercate sono due: funzionario per attività tributaria

funzionario per servizi di pubblicità immobiliare.

Concorsi Agenzia entrate 2023: di cosa si occupano i due profili? Vediamo insieme quali sono le mansioni inerenti ai due profili delineati nei prossimi concorsi Agenzia Entrate 2023: Funzionario per attività tributaria :

si occupa di attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza su adempimenti contabili e fiscali, attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione. Con il suo volume apposito per prepararsi “Concorso Agenzia delle Entrate 2023 – FUNZIONARI TRIBUTARI – Manuale e Quiz per la preparazione alla PROVA TECNICO-PROFESSIONALE”.

servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori. Con il suo manuale creato ad hoc.

Concorsi Agenzia entrate 2023: titoli richiesti Funzionario Tributario Ecco quali sono i titoli richiesti per poter presentare domanda al profilo di Funzionario per attività Tributaria: laurea triennale in “scienze dei servizi giuridici”, “scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”, “scienze politiche e delle relazioni internazionali”, “scienze economiche”, “scienze dell’economia e della gestione aziendale”

oppure

oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio

o ancora

o ancora laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorsi Agenzia entrate 2023: titoli richiesti Funzionario Immobiliare Ecco quali sono i titoli richiesti per poter presentare domanda al profilo di Funzionario per servizi di pubblicità immobiliare: laurea triennale in “scienze dei servizi giuridici”

oppure

oppure diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente

o ancora

o ancora laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorsi Agenzia entrate 2023: le materie da studiare Funzionario per attività tributaria :

a) diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta

b) diritto civile e commerciale

c) diritto amministrativo

d) contabilità aziendale

e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati con la pubblica amministrazione e i reati tributari

a) diritto civile

b) diritto amministrativo

c) diritto processuale civile (elementi)

d) diritto tributario (elementi)

e) diritto penale (elementi)

Concorsi Agenzia entrate 2023: i bandi e la domanda Non appena disponibili pubblicheremo qui in bandi dettagliati per l’invio delle domande. L’invio della domanda di partecipazione prevede la procedura telematica, ovvero la presentazione attraverso il portale concorsi Agenzia delle Entrate. Per inoltrarla è necessario attendere la pubblicazione ufficiale dei bandi. Nel frattempo cominciare a prepararsi è proprio una buona idea.

Altri concorsi Agenzia Entrate previsti dal PIANO ASSUNZIONI 1) Concorsi Agenzia entrate 130 funzionari tecnici laureati e 13 tecnici Bolzano Profilo funzionario tecnico:

cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Titoli: Iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto. Profilo assistente tecnico sedi di Bolzano:

svolge attività di supporto amministrativo, tributario e informatico.

Titoli: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca; certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino. 2) Concorsi Agenzia Entrate 2023 per 1000 diplomati

Tra le varie procedure il PIAO 2023 prevede ancheun concorso dedicato solo a diplomati per 1000 unita di assistenti amministrativo-contabili. Anche in questo caso per i dettagli e le scadenze per le domande occorre attendere il bando ufficiale. Nell’ultimo concorso svolto per questo tipo di posizione oltre 10 anni fa erano previste due prove: prova scritta oggettivo attitudinale con quiz di logica

prova orale sulle materie specifiche del profilo ( elementi di diritto tributario, diritto amministrativo, scienza delle finanze). 3) Concorso Agenzia Entrate 2023 per 60 assistenti informatici Profilo assistente ICT da inquadrare nella seconda area F3

Si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW). A tal fine abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Inoltre presidia e supporta gli interventi di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori.

Titoli: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 4) Concorso per 1.644 funzionari tributari Profilo Funzionario tributario

Esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale per attività di accertamento fiscale, contenzioso tributario, dichiarazioni fiscali, assistenza ai contribuenti, coordinamento e indirizzo nella lotta all’evasione fiscale.

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche

ha un elevato profilo tecnico specialistico con riguardo alle attività di consulenza giuridica, delle relazioni internazionali e delle attività di cooperazione internazionale.

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche con ottima conoscenza della lingua inglese

Funzionario in controllo di gestione con conoscenze specifiche in economia aziendale, ragioneria, pianificazione strategica, programmazione operativa, budgeting e controllo di gestione.

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche.

