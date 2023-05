Come diventare Istruttore Culturale: il ruolo, i requisiti, i concorsi aperti

Come diventare Istruttore Culturale? Il ruolo dell’Istruttore (e dell’Istruttore Direttivo) Culturale richiede diverse competenze, anche in ambito amministrativo, nonché nell’organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali.



Gli ambiti di lavoro spaziano dalle biblioteche allo sport, passando per associazionismo, volontariato e turismo. Si può accedere al profilo professionale di Istruttore o Istruttore Direttivo culturale tramite concorso pubblico. Vediamo nei prossimi paragrafi cosa fa un istruttore culturale, come sono strutturati i concorsi, i bandi attivi e come prepararsi.

Come diventare Istruttore culturale: il ruolo e le mansioni L’Istruttore Culturale (categoria C) è addetto all’espletamento di attività inerenti l’ambito culturale, bibliotecario, museale, sportivo e anche dell’associazionismo, ed è un lavoratore che possiede approfondite conoscenze mono-specialistiche e che si occupa di attività che prevedono procedure di media complessità dei problemi da affrontare, basate su modelli esterni predefiniti. All’istruttore culturale spettano le mansioni previste dalla legge, dallo Statuto dell’ente, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’ente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti.

L’Istruttore Direttivo Culturale (categoria D) ha profonde conoscenze su ricerca ed elaborazione dei dati, nonché sulla normativa finalizzata all’organizzazione e alla gestione di attività culturali e sportive, di valorizzazione dei beni culturali, di associazionismo e volontariato e di ogni altra competenza la cui materia sia assegnata dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio.

L’istruttore direttivo culturale può svolgere attività di carattere amministrativo, come l’istruttoria formale di atti e provvedimenti, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione inerenti i servizi amministrativi di competenza della struttura organizzativa cui è addetto, curando la redazione di atti e documenti che richiedono la conoscenza della normativa e dell’organizzazione della struttura stessa, tenuto conto della specifica professionalità.

Come diventare Istruttore culturale: i requisiti Per partecipare alle procedure di selezione pubblica per il profilo di istruttore e istruttore direttivo culturale è necessario essere innanzitutto in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, a cui si aggiungono: diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata quinquennale che consenta l’accesso all’università, per i concorsi di Istruttore Culturale categoria C;

categoria C; Laurea (triennale o magistrale, nonché titoli equivalenti di precedenti ordinamenti) per i concorsi di Istruttore Direttivo Culturale categoria D. Le classi di laurea richieste sono elencate nei bandi, ma nella maggior parte dei casi riguardano le seguenti aree di studio: Beni culturali

Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

Filosofia

Geografia

Lettere

Lingue e culture moderne

Mediazione linguistica

Storia

Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

Come diventare Istruttore Culturale: le prove Solitamente le selezioni per istruttori (anche direttivi) culturali sono così articolate: Eventuale prova preselettiva, in base al numero di domande pervenute all’Ente che bandisce;

Prova scritta;

Prova orale. Nel corso della prova orale può aggiungersi, se non già previsto nelle precedenti prove, l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.

Come diventare Istruttore Culturale: cosa studiare Il manuale per prepararsi al concorso di Istruttore e Istruttore Direttivo Culturale presenta chi è l’Istruttore culturale, la procedura concorsuale per ricoprire questo ruolo, le sue aree di competenza e le attività da seguire o coordinare. Esamina la Legislazione in materia dei beni culturali e presenta tutti gli aspetti della gestione degli eventi culturali. Segue una parte dedicata alla Gestione e Organizzazione delle biblioteche. L’ultima parte del manuale contiene una sezione teorica di Diritto costituzionale, ordinamento degli Enti locali, elementi di Diritto amministrativo, pubblico impiego e reati contro la P.A., che sono oggetto delle prove concorsuali.

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO Concorso Istruttore e Istruttore direttivo culturale Cat. C e D negli Enti locali Il manuale si presenta come ottimo strumento di preparazione alle prove concorsuali per il profilo di Istruttore e Istruttore direttivo culturale (cat. C e D) presso gli enti locali, ma anche come utile guida pratica per chi già lavora all’interno della pubblica amministrazione. Il testo presenta inizialmente chi è l’Istruttore culturale, la procedura concorsuale per ricoprire questo ruolo, le sue aree di competenza e le attività da seguire o coordinare. Passa poi a esaminare la Legislazione in materia dei beni culturali (patrimonio, valorizzazione, fruizione e sponsorizzazione) e presenta tutti gli aspetti della gestione degli eventi culturali (partenariato pubblico-privato, diritto d’autore, normativa di riferimento, fundraising culturale, safety and security) fornendo una piccola ma utile cassetta degli attrezzi su cosa e come fare per organizzare e gestire un evento culturale sotto tutti gli aspetti. Segue una parte dedicata alla Gestione e Organizzazione delle biblioteche (gestione delle collezioni, servizi, catalogazione, biblioteche per ragazzi, biblioteca digitale e promozione della lettura). L’ultima parte del manuale contiene una sezione teorica di Diritto costituzionale (Titolo V), ordinamento degli Enti locali, elementi di Diritto amministrativo, pubblico impiego e reati contro la P.A., che sono oggetto delle prove concorsuali. Alla fine di ogni sezione sono disponibili alcune batterie di quiz a risposta multipla e, in alcuni casi, a risposta aperta con commento e alcune prove ufficiali svolte. Nella sezione online collegata e accessibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono presenti: – un simulatore online di quiz su tutte le materie richieste; – eventuali aggiornamenti normativi. Chiara Alboni Progettista culturale, formatrice e comunicatrice, da oltre 20 anni lavora con – e per – Pubbliche Amministrazioni e privati. Brunella Garavini Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, ha un Diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica, svolge da vent’anni la professione di Bibliotecaria presso una biblioteca di ente locale. Luigi Tramontano Giurista, autore di numerose pubblicazioni giuridiche e curatore di banche dati legislative, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Chiara Alboni, Brunella Garavini, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2022 34.20 € Scopri di più

Come diventare Istruttore Culturale: i bandi attivi Di seguito si riportano le procedure attive per Istruttore e Istruttore Direttivo Culturale a cui è possibile partecipare, con alcuni dettagli e con le scadenze da rispettare.

Istruttore Culturale Unione Terred’acqua di San Giovanni in Persiceto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti di istruttore culturale, area degli istruttori, a tempo indeterminato, pieno e parziale, per vari comuni. La domanda di candidatura va inviata entro il termine massimo del 29 maggio.

LE SEDI per le assunzioni già programmate: 1 posto a tempo pieno – Comune di Anzola dell’Emilia

1 posto a tempo parziale per ore 30/36 – Comune di Anzola dell’Emilia

1 posto a tempo pieno – Comune di Crevalcore I REQUISITI Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici.

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana Diploma di scuola secondaria di secondo grado età non inferiore a diciotto anni patente di guida categoria B idoneità psico-fisica assoluta e incondizionata conoscenza scolastica della lingua straniera inglese in regola agli obblighi di leva non essere stato condannato non essere stata/o rinviata/o a giudizio godimento dei diritti civili e politici immunità da interdizione dai pubblici uffici o da destituzione da precedenti pubblici impieghi mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a

causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o

affetti da invalidità insanabile insussistenza di condanne penali non essere stati dispensati dal servizio o licenziati: non possono accedere all’impiego coloro

che siano stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati per non superamento del

periodo di prova per il medesimo profilo

COME FARE DOMANDA

I candidati per partecipare al concorso devono inoltrare domanda esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del 29 Maggio 2023 utilizzando il seguente link di accesso:

https://terredacqua.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_046

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta

elettronica semplice ed è necessario eseguire l’accesso alla procedura con autenticazione mediante

utilizzo di una delle seguenti credenziali:

SPID (https://www.spid.gov.it );

Carta d’Identità Elettronica – CIE – CIE ID;

Carta Nazionale dei Servizi – CNS.

PROVE E PROGRAMMA

PROVA SCRITTA/TEORICO PRATICA potrà consistere nello svolgimento di un elaborato, e/o quiz, e/o una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o simulazione di uno o più casi pratici inerenti le funzioni da svolgere e verterà sulle seguenti materie:

– Nozioni sull’ordinamento degli enti locali;

– Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

– Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;

– Nozioni fondamentali in materia di tutela della privacy, con riguardo al trattamento dei dati personali nelle Pubbliche Amministrazioni;

– Norme in materia di anticorruzione, di conflitto di interesse, di trasparenza e pubblicità delle informazioni;

– Principali funzioni e competenze degli enti locali nell’ambito della cultura, dello spettacolo, dei musei e delle biblioteche;

– Normativa statale in materia di beni culturali e normativa regionale (Regione Emilia-Romagna) in materia di musei;

– Organizzazione di attività culturali e spettacoli: nozioni sui principali adempimenti amministrativi, contabili, organizzativi e operativi da porre in essere da parte di un Comune, nozioni sugli adempimenti Siae legati al pubblico spettacolo, nozioni sugli adempimenti legati alla sicurezza nel pubblico spettacolo, nozioni sulle strategie e le azioni da porre in essere per la comunicazione, pubblicità e promozione di un evento;

– Nozioni sui principali canali di cofinanziamento regionale nel campo della cultura e dello spettacolo;

– Funzioni e ruolo della biblioteca di pubblica lettura SSBN, Polo UBO e relativa operatività di sistema;

– Iter del libro e degli altri documenti in biblioteca, (acquisizione, catalogazione descrittiva e semantica, collocazione, circolazione, scarto): teoria e gestione operativa secondo il sistema gestionale Sebina Next;

– Conoscenza teorica e pratica del reference bibliotecario;

– Conoscenza dei cataloghi bibliotecari e relativa capacità operazionale, produzione di bibliografie;

– Conoscenza delle specificità della biblioteca e del materiale documentario in relazione ai bambini e ai ragazzi;

– Capacità di progettare e gestire progetti di promozione della lettura e della biblioteca, in particolare in relazione a bambini e ragazzi.

