In breve Saro Spadaro è un imprenditore italiano attivo da oltre venticinque anni nei settori dell’hospitality e del real estate nei Caraibi.

È alla guida di The Maho Group, gruppo con sede a Sint Maarten.

Opera nello sviluppo di resort, residenze e servizi legati al turismo internazionale.

Negli ultimi anni ha approfondito il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione del settore hospitality.

La sua visione combina innovazione tecnologica, sostenibilità e centralità delle persone.

Chi è Saro Spadaro? Saro Spadaro è un imprenditore italiano che opera da oltre venticinque anni nel settore dell’hospitality e del real estate nei Caraibi. È il presidente di The Maho Group, società con sede a Sint Maarten specializzata nello sviluppo di resort, progetti residenziali e servizi collegati al turismo internazionale. Dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, ha scelto di costruire il proprio percorso professionale a Sint Maarten, contribuendo alla crescita di The Maho Group come realtà attiva nel turismo caraibico. Tra i principali asset sviluppati dal gruppo figurano Sonesta Maho Beach Resort, Ocean Point, AquaMarina, BlueMarine ed Emerald at Maho.

Cos’è The Maho Group? The Maho Group è una società con sede a Sint Maarten che opera nei settori dell’hospitality, dello sviluppo immobiliare e dei servizi turistici. Il gruppo sviluppa e gestisce resort, residenze e strutture dedicate al turismo internazionale, con un modello che integra ospitalità, real estate e gestione operativa.

Qual è la visione di Saro Spadaro sull’intelligenza artificiale? Negli ultimi anni, l’imprenditore ha dedicato particolare attenzione all’evoluzione tecnologica del settore hospitality, con un focus specifico sull’intelligenza artificiale. Secondo questa visione, l’AI rappresenta uno strumento strategico destinato a trasformare il modo in cui le aziende turistiche interagiscono con clienti e ospiti. In un mercato caratterizzato da una crescente richiesta di personalizzazione e rapidità del servizio, l’integrazione di strumenti intelligenti nei processi operativi e digitali può diventare un elemento distintivo. Uno dei principali ambiti di evoluzione riguarda la presenza online delle strutture ricettive. Le piattaforme digitali devono diventare più intuitive, interattive e capaci di dialogare con sistemi basati su modelli linguistici avanzati. L’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida e personalizzata, accompagnando il cliente durante il processo decisionale e anticipandone preferenze ed esigenze.

Tecnologia e capitale umano Pur riconoscendo il valore dell’innovazione, Saro Spadaro considera il capitale umano un elemento centrale dell’ospitalità. L’intelligenza artificiale, secondo questo approccio, non deve sostituire il rapporto umano ma supportarlo. La qualità dell’esperienza turistica continua a dipendere dalla capacità delle persone di costruire relazioni autentiche con gli ospiti. La tecnologia viene quindi interpretata come uno strumento utile per migliorare il lavoro dei team, ottimizzare i processi e aumentare l’efficienza operativa. Tra le applicazioni individuate nel settore hospitality figurano: manutenzione predittiva delle infrastrutture alberghiere;

ottimizzazione delle scorte nella ristorazione;

gestione più efficiente dei consumi energetici;

controllo dei prodotti e dei processi legati alla pulizia;

miglioramento dell’organizzazione operativa delle strutture. Secondo questa impostazione, tali soluzioni possono contribuire a migliorare la qualità del servizio, ridurre gli sprechi e aumentare la sostenibilità delle attività turistiche.

La leadership durante l’uragano Irma Uno degli episodi più significativi del percorso professionale di Saro Spadaro è legato all’uragano Irma, che nel 2017 colpì duramente Sint Maarten. Durante l’emergenza rimase sull’isola coordinando le operazioni di evacuazione e le attività di ricostruzione. Questo episodio viene spesso citato come esempio di un approccio alla leadership basato su presenza diretta, rapidità decisionale e responsabilità operativa.

Qual è la visione imprenditoriale di Saro Spadaro? La visione imprenditoriale di Saro Spadaro si fonda sull’equilibrio tra innovazione tecnologica, sostenibilità e attenzione alle persone. Nel corso degli anni ha sviluppato un modello orientato alla crescita internazionale senza rinunciare alla qualità del servizio e alla centralità dell’esperienza umana. Per lui, il futuro dell’hospitality passa dall’integrazione tra tecnologia e relazioni, efficienza operativa e attenzione al cliente. Una direzione che continua a guidare lo sviluppo di The Maho Group nel panorama internazionale del turismo e del real estate.

Domande frequenti su Saro Spadaro Chi è Saro Spadaro? Saro Spadaro è un imprenditore italiano attivo nei settori dell’hospitality e del real estate nei Caraibi. È il presidente di The Maho Group, società con sede a Sint Maarten. Di cosa si occupa The Maho Group? The Maho Group opera nel turismo, nello sviluppo immobiliare e nei servizi hospitality attraverso resort, residenze e strutture dedicate al turismo internazionale. Qual è la posizione di Saro Spadaro sull’intelligenza artificiale? Secondo Saro Spadaro, l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità per migliorare efficienza, personalizzazione e sostenibilità nel settore hospitality. Quali progetti sono associati a Saro Spadaro? Tra i principali progetti associati a Saro Spadaro figurano Sonesta Maho Beach Resort, Ocean Point, AquaMarina, BlueMarine ed Emerald at Maho. Dove opera Saro Spadaro? Saro Spadaro opera principalmente a Sint Maarten e nel mercato internazionale del turismo caraibico. In quale settore lavora Saro Spadaro? Saro Spadaro opera nei settori dell’hospitality, del turismo internazionale e del real estate, con particolare focus sul mercato caraibico.