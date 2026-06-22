CCNL Funzioni Centrali, firmata l’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025-2027: tutte le novità

Il 9 giugno 2026 ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dei dipendenti pubblici del Comparto Funzioni Centrali hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027.

L’ipotesi, che esplicherà i suoi effetti solo a seguito della sottoscrizione definitiva del rinnovo contrattuale (che potrà avvenire al termine del percorso di verifica e certificazione) prevede, in materia di trattamento economico, un incremento stipendiale “pari a 162 euro medi mensili per tredici mensilità“ (news sito “aranagenzia.it“).

Analizziamo le novità in dettaglio.

CCNL Funzioni Centrali: rinnovo per il triennio 2025-2027 Il rinnovo contrattuale interessa il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica che per quella economica. Gli effetti dell’accordo decorrono dal giorno successivo alla data della sua stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto stesso. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

CCNL Funzioni Centrali: aumenti retributivi Gli stipendi tabellari, come risultano dal CCNL del 27 gennaio 2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate all’accordo del 9 giugno. Assumendo a riferimento la tabella 1 gli incrementi mensili della retribuzione tabellare sono i seguenti (valori in euro da corrispondere per tredici mensilità):

Area Dal 1° gennaio 2025 Rideterminato dal 1° gennaio 2026 Rideterminato dal 1° gennaio 2027 Elevate professionalità 78,10 156,20 221,00 Funzionari 57,20 114,40 161,80 Assistenti 47,10 94,20 133,20 Operatori 44,70 89,50 126,60

I nuovi importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle tabelle 3 e 4 allegate all’accordo in parola.

Di seguito i dettagli della tabella 3 (valori in euro per dodici mensilità cui aggiungere la tredicesima):

Area Dal 1° gennaio 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° gennaio 2027 Elevate professionalità 35.571,69 36.508,89 37.286,49 Funzionari 26.049,53 26.735,93 27.304,73 Assistenti 21.449,57 22.014,77 22.482,77 Operatori 20.384,04 20.921,64 21.366,84

CCNL Funzioni Centrali: gli effetti dei nuovi stipendi Gli aumenti stipendiali, quantificati dalla news ARAN in 162 euro medi mensili per tredici mensilità, hanno effetto su: Tredicesima mensilità;

Compenso per lavoro straordinario;

Trattamento di quiescenza;

Indennità di buonuscita o di anzianità;

Trattamento di fine rapporto;

Indennità corrisposta in caso di sospensione dal lavoro ai sensi dell’articolo 64 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale);

Indennità in caso di decesso;

Indennità sostitutiva del preavviso. Gli aumenti stipendiali incidono altresì sulle ritenute assistenziali e previdenziali, sui relativi contributi nonché sui contributi di riscatto. Scarica l’ipotesi di rinnovo in pdf

CCNL Funzioni Centrali: utilizzo dell’IA Il rinnovo contrattuale prevede il diritto all’informazione preventiva sull’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, oltre al divieto di decisioni integralmente automatizzate che incidano sul rapporto di lavoro. Vengono altresì contemplati specifici percorsi formativi per favorire un utilizzo dell’IA consapevole e responsabile. Leggi anche: “Busta paga dipendenti pubblici, ora su NoiPA è possibile calcolare la RAL”

CCNL Funzioni Centrali: lavoro agile Sull’attività da remoto l’accordo di rinnovo intende migliorare la disciplina dello smart-working, con il rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e la possibilità di ampliare il numero delle giornate svolte a distanza per i lavoratori che: Presentano particolari esigenze di salute;

Presentano esigenze connesse alla genitorialità;

Assistono familiari con disabilità grave.

CCNL Funzioni Centrali: sviluppo professionale del personale L’accordo di rinnovo dedica una maggiore attenzione allo sviluppo professionale del personale mediante la previsione di un sistema integrato di valorizzazione delle competenze e di strumenti di pianificazione strategica delle conoscenze e dei saperi, finalizzati a sostenere: La crescita professionale;

La mobilità interna;

L’adeguamento delle competenze ai processi di innovazione organizzativa e tecnologica.

CCNL Funzioni Centrali: rafforzata la partecipazione sindacale Il testo contrattuale dello scorso 9 giugno rafforza gli istituti di partecipazione sindacale, attraverso l’ampliamento delle informazioni preventive e l’estensione delle materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa, anche con riferimento ai processi di digitalizzazione e all’impiego dell’IA.

CCNL Funzioni Centrali: rivisitati alcuni istituti del rapporto di lavoro Il rinnovo del CCNL ritocca alcuni istituti del rapporto di lavoro, come le progressioni economiche all’interno delle aree, le posizioni organizzative e professionali, l’orario flessibile, i congedi dei genitori e gli istituti di tutela della salute. L’obiettivo, si legge nella news dell’ARAN, è rendere “più efficaci i percorsi di valorizzazione professionale e più coerenti le misure di sostegno alle esigenze dei dipendenti“.

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social

