Carta d’identità cartacea prorogata dopo il 3 agosto ma non per viaggiare: ecco cosa sapere

Carta d’identità cartacea prorogata ma non per viaggiare. Vacanzieri e viaggiatori all’estero, attenzione: se non avete il passaporto dal prossimo 3 agosto sarà ammessa la sola CIE ai fini dell’espatrio.

La proroga recentemente decisa dal Governo con il Decreto Sport, che mantiene in vita le carte di identità cartacee sino alla loro naturale scadenza, riguarda l’utilizzo del documento solo all’interno del territorio nazionale.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Una norma europea Datata 16 dicembre 2025 la Circolare numero 76 pubblicata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) chiarisce che, in virtù del Regolamento (UE) numero 1157/2019, le carte di identità cartacee “già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026“. A partire da tale data, nel rispetto della normativa comunitaria, le carte di identità in formato cartaceo non potranno più essere utilizzate né sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio. Considerato che la scadenza cade in pieno periodo estivo, il Governo, al fine di limitare la pressione sugli uffici pubblici chiamati a rilasciare la Carta di Identità Elettronica (CIE), ha varato un decreto – legge che estende l’utilizzo del documento di identità cartaceo anche oltre il 3 agosto 2026 (escluso l’espatrio).

Carta d’identità cartacea prorogata oltre il 3 agosto 2026 Il Consiglio dei ministri numero 178 riunitosi lo scorso 16 giugno ha approvato un decreto – legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e, ultima ma non meno importante, l’efficacia del documento di identità. Stando al comunicato stampa diffuso sul portale “governo.it“ a margine del CDM, il provvedimento (ribattezzato Decreto Sport) stabilisce che le carte di identità cartacee non ancora scadute mantengono “la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026“. L’estensione, tuttavia, non è totale in quanto limitata a “determinate finalità” e all’uso del documento cartaceo nei soli “rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi“. Nelle more del rilascio della CIE, si legge nel comunicato stampa, i comuni “potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio“.

Carta di identità cartacea prorogata ma non per tutto La proroga disposta dal Decreto Sport garantisce l’uso della carta di identità anche oltre la scadenza del 3 agosto 2026 e fino alla naturale scadenza del documento. L’estensione, come anticipato, riguarda i soli rapporti interni al Paese. In particolare (e in attesa di indicazioni ufficiali) si ipotizza, dal tenore del comunicato governativo, che il documento cartaceo continuerà ad essere accettato per identificarsi presso gli uffici pubblici, gli enti e le amministrazioni gestori di servizi pubblici. Sono invece escluse, come vedremo, le ipotesi di utilizzo della carta di identità per l’espatrio. In tal caso, infatti, sarà comunque ammessa, dal 3 agosto 2026, la sola CIE.

CIE comunque necessaria per l’espatrio Con una news pubblicata sul proprio sito istituzionale “esteri.it” e datata 16 giugno 2026, la Farnesina ha chiarito che, a partire dal 3 agosto 2026, la versione cartacea della carta di identità “cesserà di essere valida per l’espatrio“, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul retro. Ciò significa che, dal prossimo 3 agosto, i cittadini potranno utilizzare, per recarsi all’estero, la sola Carta di Identità Elettronica (CIE). L’obbligo vale tanto per le destinazioni estere poste all’interno dell’Unione Europea che al di fuori della stessa, che accettano la carta di identità in alternativa al passaporto.

L’alternativa del passaporto I cittadini che intendono recarsi all’estero e sono in possesso della sola carta di identità cartacea potranno comunque utilizzare il passaporto. Trattasi tuttavia di una soluzione temporanea, dal momento che, alla scadenza del documento cartaceo, sarà comunque obbligatorio il rilascio della CIE.

Richiesta della CIE per gli iscritti all’AIRE A seguito dell’entrata in vigore della Legge 19 gennaio 2026, numero 11 anche i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) a decorrere dal 1° giugno 2026 possono presentare domanda di rilascio della Carta di Identità Elettronica presso qualsiasi Comune italiano e non esclusivamente tramite l’Ufficio consolare. Domanda ai comuni I cittadini iscritti all’AIRE potranno chiedere il rilascio della CIE: Con ritiro personale , presso il Comune dove è stata presentata la domanda;

, presso il Comune dove è stata presentata la domanda; Con spedizione all’estero, all’indirizzo di residenza. Domanda presso l’Ufficio consolare La CIE sarà comunque rilasciata secondo le modalità consuete per quanti ne chiederanno il rilascio agli Uffici consolari. Si invita a consultare le pagine delle singole ambasciate al fine di verificare se, alla luce dell’imminente scadenza del prossimo 3 agosto, sono state attivate procedure eccezionali per il rilascio della CIE. È il caso, ad esempio, dell’Ambasciata d’Italia a Vienna la quale ha attivato (portale “ambvienna.esteri.it“) un canale di appuntamento dedicato tramite “Prenota@mi” per l’emissione della CIE, riservato ai possessori di solo documento cartaceo. Su “Prenota@mi” il rilascio è prenotabile cliccando su “Appuntamento carta di identità riservato esclusivamente ai possessori di sola carta di identità cartacea“.

Tabella riepilogativa Per orientarsi nel dedalo delle norme si propone di seguito una tabella riepilogativa:

Documento Scadenza / decorrenza Utilizzo Provvedimento Carta di identità cartacea Sino a naturale scadenza (non è possibile il rinnovo ma esclusivamente il passaggio alla CIE) Identificarsi nei rapporti con la Pubblica amministrazione italiana Decreto Sport (in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) 2 agosto 2026 Espatrio (sia in paesi UE che extra UE) Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019 Carta di identità elettronica (CIE) Dal 3 agosto 2026 Unico documento utile per l’espatrio in paesi UE ed extra UE (oltre al passaporto) Passaporto Sino a naturale scadenza (salvo rinnovo) Utilizzo sia in Italia che all’estero, in alternativa alla carta di identità –

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