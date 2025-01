Carta dedicata a te: importo totale da spendere entro il 28 febbraio 2025

C’è tempo fino al 28 febbraio 2025 per spendere interamente l’importo accreditato sulla carta dedicata a te 2024, in attesa della versione 2025 della social card prepagata.

Già lo scorso 16 dicembre è scaduto il termine per il primo pagamento. Ora il conto alla rovescia è rivolto all’importo totale e residuo da spendere. La card deve arrivare al 28 febbraio vuota.

Eventuali importi residui non utilizzati verranno persi dal beneficiario in carica e potranno essere riassegnati a beneficiari che abbiano già utilizzato il contributo precedente.

Vediamo meglio.

Le scadenze della carta dedicata a te 2024 Riepilogando le scadenze fissate per la carta prepagata del 2024, ricordiamo che entro lo scorso 16 dicembre si sarebbe dovuto effettuare il primo acquisto per attivarla, per mantenere in vigore il diritto a usufruirne. Procedendo con le scadenze: tutte le somme accreditate sulle carte devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2025 . Dopo questa data, gli importi non spesi non saranno più disponibili per i beneficiari.

. Dopo questa data, gli importi non spesi non saranno più disponibili per i beneficiari. Entro il 30 marzo 2025 , Poste Italiane è tenuta a inviare una relazione al Ministero dell’agricoltura, che a sua volta informerà il Ministero del Made in Italy, quello delle Finanze e quello delle Politiche sociali.

, Poste Italiane è tenuta a inviare una relazione al Ministero dell’agricoltura, che a sua volta informerà il Ministero del Made in Italy, quello delle Finanze e quello delle Politiche sociali. entro il 20 aprile 2025, Poste Italiane deve effettuare un’analisi delle risorse eventualmente non utilizzate e informare il Ministero e i Comuni coinvolti.

Cosa succede alle somme non spese entro febbraio Attenzione a rispettare la scadenza del 28 febbraio perché, chi entro questa data, dimentica dei soldi sulla carta, li perderà. Le somme non spese entro la scadenza, e quindi residue, saranno ricaricate sulle carte di quei beneficiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti.

La riassegnazione avverrà seguendo i criteri di priorità, privilegiando i nuclei familiari in maggiore stato di bisogno. L’ordine di priorità è questo: Priorità 1 . Nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità a quelli con ISEE più basso.

. Nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità a quelli con ISEE più basso. Priorità 2 . Nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità a quelli con ISEE più basso.

. Nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità a quelli con ISEE più basso. Priorità 3. Nuclei familiari con almeno 3 componenti, con priorità a quelli con ISEE più basso. Sono le stesse priorità fissate per i primi beneficiari della carta dedicata a te, in fase di accoglimento domande.

Come spendere le somme entro il 28 febbraio 2025 Le modalità con cui svuotare la carta entro fine febbraio sono sempre le stesse. Ricordiamo infatti che la prepagata di Poste, su cui erano stati accreditati 500 euro, può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessitò, rifornimento di carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici. Entrando in dettaglio – come specificato nell’allegato 1 – si possono acquistare questi beni e servizi di prima necessità: Carni: suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.

suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole. Pesce: pescato fresco, tonno e carne in scatola.

pescato fresco, tonno e carne in scatola. Latticini e uova : latte e derivati, uova.

: latte e derivati, uova. Oli : d’oliva e di semi.

: d’oliva e di semi. Prodotti da forno : panetteria (ordinaria e fine), pasticceria, biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati.

: panetteria (ordinaria e fine), pasticceria, biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati. Pasta e cereali : paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali.

: paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali. Farine : di cereali.

: di cereali. Verdura e ortaggi: freschi, lavorati e surgelati.

freschi, lavorati e surgelati. Pomodori : pelati e conserve di pomodoro.

: pelati e conserve di pomodoro. Legumi .

. Frutta: di qualsiasi tipologia.

di qualsiasi tipologia. Semi e frutti oleosi.

Alimenti per bambini e neonati : inclusi latte di formula.

: inclusi latte di formula. Lieviti naturali.

Dolcificanti : miele naturale, zuccheri.

: miele naturale, zuccheri. Bevande e dolci : cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, tè, camomilla, caffè.

: cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, tè, camomilla, caffè. Condimenti: aceto di vino.

aceto di vino. Prodotti certificati: DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). Non solo, chi vuole optare per acquisti alternativi al generi alimentari, può utilizzare la carta dedicata a te anche per: carburanti : per veicoli a uso personale.

: per veicoli a uso personale. Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, in alternativa ai carburanti. ⚠️ È invece specificamente vietato l’acquisto di qualsiasi tipo di bevanda alcolica.

Carta dedicata a te 2025 Buone notizie per quest’anno, perché la Carta dedicata a te è stata rinnovata anche per il 2025. Il governo ha stanziato 500 milioni di euro nella Legge di Bilancio destinata alle famiglie con un ISEE inferiore a 15 mila euro.



Rispetto al 2024 però, il fondo è stato ridotto di 100 milioni di euro, il che potrebbe influenzare l’importo erogato per ciascuna famiglia o il numero totale di beneficiari. Per il 2025 i requisiti per ottenere la Carta dedicata a te rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Secondo le informazioni disponibili, i criteri principali sono: Residenza. Il richiedente deve essere residente in Italia.

Composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare deve essere composto da almeno 3 membri.

Indicatore ISEE. L’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 15.000 euro.

Assenza di altri sostegni. Nessun componente del nucleo familiare deve percepire altri sostegni al reddito, come l'Assegno di Inclusione, la NASpI, la DIS-COLL o la Carta Acquisti. Cambia solo lo stanziamento di fondi, che nel 2024 era di 600 milioni di euro totali, paragonato ai 500 milioni messi sul tavolo per il 2025.

