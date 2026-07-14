Bonus nuovi nati e Assegno Unico, ecco un modo per non perdere le prestazioni

Dalla seconda metà del 2025 INPS ha avviato una campagna di comunicazione proattiva destinata ad invitare i neogenitori a richiedere le prestazioni offerte dall’Istituto, in particolare l’Assegno Unico Universale per i figli a carico e il Bonus nuovi nati.

La campagna fa parte del progetto “Personalizzazione e proattività” (creato grazie ai fondi del PNRR) ed ha l’obiettivo di semplificare i rapporti con il cittadino e a proporre servizi specifici a gruppi di utenti che hanno le stesse necessità, prima ancora che siano loro a chiedere informazioni.

Stando ai dati diffusi dall’INPS con la news dello scorso 10 luglio, la campagna di comunicazione sta dando risultati positivi, tanto da essere stata estesa nel 2026 ai possibili beneficiari del Bonus nuovi nati.

Analizziamo il servizio INPS in dettaglio.

Gli avvisi automatici per AUU e Bonus nuovi nati La campagna di comunicazione avviata dall’INPS ha l’obiettivo di informare le persone che hanno diritto alle prestazioni liquidate dall’Istituto, in particolare Assegno Unico e Bonus nuovi nati. Il sistema individua innanzitutto i possibili beneficiari delle prestazioni, in base: Alle informazioni già in possesso dell’Istituto e presenti nei propri archivi, grazie a precedenti richieste;

Al verificarsi di un evento importante, come la nascita di un figlio. Il passaggio successivo consiste nell’informare il paniere delle persone attraverso degli avvisi automatici. Per poter beneficiare del servizio è tuttavia necessaria un’azione da parte degli utenti, consistente nel prestare il loro consenso all’invio delle notifiche.

Come si attivano le notifiche? Per attivare i servizi proattivi dell’INPS è necessario: Collegarsi all’area riservata del portale INPS (“inps.it”) tramite il tasto “Accedi”, usando le credenziali dell’identità digitale (SPID, CIE o CNS);

Cliccare su “Vai ai tuoi consensi”;

Fornire il consenso per l’invio delle comunicazioni e aderire così ai servizi proattivi dell’Istituto. Gli utenti che necessitano di assistenza possono ricorrere al video tutorial presente nella pagina “Cos’è MyINPS” (disponibile al percorso “Home – Assistenza – Che cos’è MyINPS?”).

Risultati positivi La news INPS dello scorso 10 luglio fornisce anche le statistiche dei cittadini che hanno ricevuto gli alert relativi ad Assegno Unico e Bonus nuovi nati. I risultati della campagna, ancora in corso, sono “molto importanti” precisa l’Istituto. Dal 1° settembre 2023 sono 335.124 i cittadini che hanno ricevuto un’e-mail che li informava del diritto a chiedere l’AUU (245.406 utenti) o a integrarlo (89.718 utenti). Tra questi, 169.467 hanno presentato la domanda e 59.436 l’hanno integrata inserendo il nuovo figlio. Dal 4 novembre 2025 la campagna comprende anche l’invito a richiedere il Bonus nuovi nati, con “una media di circa 30.300 genitori contattati ogni mese”, ricorda INPS.

Il Bonus nuovi nati Introdotto dalla Manovra 2025 (Legge 30 dicembre 2024, numero 207) il Bonus nuovi nati si concretizza in un contributo pubblico a favore dei genitori, nell’ottica di incentivare la natalità e contribuire alle spese delle famiglie. La misura è riconosciuta al genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile al minore al quale si riferisce l’evento, con un valore non superiore ai 40 mila euro. Importo una tantum Il bonus ammonta a 1.000,00 euro, liquidati una tantum. Domanda all’INPS: la scadenza Per ottenere il Bonus nuovi nati è necessario trasmettere apposita domanda telematica, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita o di ingresso del minore in famiglia. Per gli eventi verificatisi nel 2026, prima della data di apertura della campagna di presentazione delle domande per l’annualità corrente, l’istanza può essere eccezionalmente inviata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS 14 aprile 2026, numero 1268. La data – limite in parola è pertanto quella del 12 agosto 2026. Come trasmettere la domanda all’INPS? L’istanza telematica può essere trasmessa collegandosi all’apposita piattaforma INPS, disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus nuovi nati”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. I cittadini possono, in alternativa all’invio telematico, chiamare il Contact Center dell’INPS o rivolgersi agli Istituti di patronato. Presenza di più figli In caso di più figli (ad esempio per il parto gemellare) è necessario presentare una domanda per ogni figlio.

Assegno Unico Universale Istituito con Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 l’Assegno Unico Universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ciascun figlio: Fino al compimento dei 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni;

Senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante al nucleo familiare varia in base a: Età e numero dei figli;

Condizione economica del nucleo familiare, attestata grazie all’ISEE in corso di validità;

Eventuali situazioni di disabilità dei figli. Figli a carico L’AUU è riconosciuto per sostenere economicamente le famiglie con figli a carico. La prestazione spetta: Per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati la prestazione decorre dal settimo mese di gravidanza);

Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:

Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a otto mila euro annui;

Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

Svolga il servizio civile universale;

Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Importo L’AUU si compone di due quote: Somma – base differenziata a seconda dell’ISEE del nucleo familiare e dell’età – condizioni del figlio a carico;

del nucleo familiare e dell’età – condizioni del figlio a carico; Una o più maggiorazioni riconosciute in ragione delle condizioni del nucleo familiare, del numero e delle caratteristiche dei figli a carico. Domanda all’INPS L’AUU spetta previa domanda telematica trasmessa all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”. In alternativa è possibile inviare l’istanza chiamando il Contact Center dell’INPS o rivolgendosi agli enti di patronato.

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