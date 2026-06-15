Assegno unico al secondo genitore: come chiedere il pagamento al 50 per cento

I soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale possono chiedere all’INPS la liquidazione ripartita dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico.

La scelta sul pagamento in pari misura ai genitori può essere effettuata a monte in sede di domanda telematica trasmessa all’Istituto o, in alternativa, in un momento successivo, a patto che vengano fornite le coordinate bancarie del secondo beneficiario.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Di conseguenza, il pagamento dell’assegno mensile è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione.

La normativa in materia di AUU ( Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, numero 230 ) stabilisce che l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al soggetto richiedente , ovvero, a seguito di richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Come ottenere il pagamento ripartito

In alternativa al pagamento dell’AUU per intero al genitore richiedente, è possibile optare per la liquidazione ripartita tra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per ottenere il pagamento ripartito è necessario selezionare tale opzione in sede di invio della domanda telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”. Il genitore incaricato dell’invio della domanda potrà inserire in piattaforma, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

La modifica della ripartizione (Circolare INPS numero 23 del 9 febbraio 2022) va “effettuata accedendo alla domanda già presentata”.