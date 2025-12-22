Bonus giovani, donne e ZES unica: proroga al 31 dicembre 2026

Il Consiglio dei ministri riunitosi giovedì 11 dicembre 2025 ha approvato il consueto decreto legge annuale contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.



La bozza del provvedimento, ribattezzato decreto Milleproroghe, prevede, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la successiva entrata in vigore, il riconoscimento degli sgravi contributivi per le assunzioni di under 35, donne svantaggiate e nella ZES unica effettuate sino al 31 dicembre 2026.



Senza l’intervento del Milleproroghe le tre misure, introdotte con Decreto 7 maggio 2024, numero 60 (DL Coesione), stando alla normativa vigente, non avrebbero più avuto efficacia per le assunzioni successive al 31 dicembre 2025.



Analizziamo la novità in dettaglio.



Bonus giovani

A norma dell’articolo 22 del Decreto Coesione hanno diritto ad un esonero contributivo i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani che, alla data dell’evento incentivato:

hanno un’età fino a 34 anni (35 anni non compiuti);

(35 anni non compiuti); non sono mai stati occupati in precedenza a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (l’agevolazione spetta anche a fronte di periodi di apprendistato presso il medesimo o altro datore di lavoro, non proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato).

L’incentivo è altresì riconosciuto per le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.



Sono invece esclusi i rapporti di apprendistato, lavoro dirigenziale e lavoro domestico.