Bonus giovani agricoltori, credito con F24: domande dal 25 agosto. Ecco il modello da utilizzare

FORMATO CARTACEO

Azienda Agricola

Il volume – dopo un inquadramento degli aspetti civilistici – prende in esame tutta la disciplina fiscale dell’attività dell’imprenditore agricolo, con un particolare focus sul regime IVA, per poi soffermarsi sulle altre imposte indirette, fino alle imposte sui redditi e relative Dichiarazioni, senza dimenticare le scritture contabili di settore. La parte finale è dedicata alle sanzioni in materia di imposte sui redditi e alle agevolazioni concesse ad imprese e cooperative agricole.Gli interventi dottrinali sono volontariamente ridotti al minimo, al fine di ottenere un’esposizione schematica e pratica delle norme in vigore. La trattazione tiene conto anche delle più recenti risposte ad interpello e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.L’edizione è aggiornata con le numerosissime novità intervenute nel corso del 2024, anche ad opera della Riforma Fiscale tra cui si ricordano:- la L. 15 marzo 2024, n. 36, per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;- il D. L. 9 agosto 2024, n. 113 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina IVA; – il D. Lgs. 15 maggio 2024, n. 63 ed il D. M. 24 giugno 2024 che hanno disciplinato l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in zone agricole;- il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 che ha introdotto modifiche rilevanti per la determinazione del reddito in ambito agricolo. SERGIO MOGOROVICHDottore Commercialista in Gorizia, già vicepresidente della Commissione Nazionale di Studio dei Dottori Commercialisti per le imposte indirette, ha fatto parte del Gruppo Ristretto per lo Studio del “Contenzioso Tributario” del C.N.D.C.E.C. È autore di pubblicazioni specializzate in materia tributaria e collabora con importanti quotidiani e riviste del settore.

Sergio Mogorovich | Maggioli Editore 2025