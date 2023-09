Con il costo carburante che sfiora ormai prezzi da capogiro (2 euro al litro) il governo punta a mettere una toppa al problema, introducendo un Bonus benzina per i redditi bassi.



La misura allo studio si traduce in una nuova social card riservata alle spese per il rifornimento carburante ai distributori. Il valore potrebbe essere di 150 euro una tantum da destinare alle fasce più deboli della popolazione. Si tratta quindi una misura aggiuntiva alla Carta Spesa 2023 già in vigore.



La novità è trapelata dal Consiglio dei ministri dello scorso 28 agosto, che avrebbe escluso il taglio delle accise, in favore di misure economiche dirette alle categorie più svantaggiate e con reddito basso, confermata da alcune fonti a La Repubblica.



Il taglio delle accise costerebbe da solo 13 miliardi di euro, soldi che la prossima Manovra di bilancio destinerà ad altre misure come il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi bassi.



Ecco in breve chi potrebbe avere il bonus benzina e da quando.

La novità del Bonus benzina da 150 euro Come anticipato la novità arriva dalla scorsa riunione del governo del 28 agosto, da cui sarebbe emerso che, se il costo del carburante dovesse sfondare la soglia dei 2 euro, e mantenersi oltre quella soglia per qualche giorno, il governo Meloni introdurrà un bonus benzina del valore di 150 euro.



Come dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso pochi giorni fa all’evento “La Piazza” di Affariitaliani.it a Ceglie Messapica, per i redditi bassi il governo starebbe pensando piuttosto a un bonus per fronteggiare il caro-carburanti



Verrà introdotto con un decreto d’urgenza, diretto alle fasce deboli della popolazione alle prese con il rifornimento carburante.

Come funziona il Bonus benzina da 150 euro Il bonus da 150 euro verrebbe caricato su una nuova social card ed erogato alle famiglie con reddito basso. Sarebbe valido per tutte le tipologie di carburante: diesel,

benzina,

gpl e metano

Si tratterebbe di un contributo una tantum, cioè erogato una volta sola. Potrebbe però, nelle intenzioni del governo, trasformarsi in un voucher trimestrale, erogato nei mesi di ottobre e a dicembre 2023.

Destinatari del Bonus benzina da 150 euro Non si ha ancora certezza sull’esatta platea che beneficerà del Bonus benzina. Come confermato dalle fonti di La Repubblica, la misura potrebbe tradursi in un sostegno economico di 150 euro secchi, erogato alle famiglie con i redditi più bassi e famiglie numerose. Il modello sarebbe lo stesso della Carta spesa Dedicata a te, ma destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro.



Questi soldi andrebbero utilizzati per fare rifornimento ai distributori di carburante.



Per la verifica del diritto a ottenere la nuova card per il rifornimento di carburante, potrebbe quindi essere stilata una graduatoria di beneficiari. A gestire la cosa potrebbero essere sempre l’Inps e i Comuni, esattamente come accaduto per la card Dedicata a te. Questi enti potrebbero quindi occuparsi dell’invio dei dati, della formazione degli elenchi beneficiari e la distribuzione delle carte benzina.

Il costo per il Bonus benzina di 150 euro Il costo totale a carico dello stato per la carta benzina da 150 euro non andrebbe oltre i 2 miliardi di euro. Risorse che, stando a fonti qualificate riprese da Il Messaggero, non «sarebbero impossibili da trovare attingendo all’extragettito dell’Iva». Al contrario, il taglio delle accise peserebbe molto sulle casse statali, con un impatto di almeno 13 miliardi. Soldi che il governo vorrebbe utilizzare per stipendio, cuneo fiscale e pensioni.

