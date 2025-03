Assunzione giovani: tutti gli sgravi e incentivi in vigore nel 2025

Gli sgravi contributivi hanno l’obiettivo di ridurre gli oneri a carico dei datori di lavoro a fronte dell’assunzione di determinate categorie di soggetti altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nell’inserimento-reinserimento nel mondo del lavoro, come in caso di assunzione giovani o donne vittime di violenza oppure ancora cittadine e cittadini delle aree svantaggiate del paese.



Attraverso un abbattimento del costo del personale, in questo caso rappresentato dai contributi previdenziali e assistenziali carico azienda, l’intento del legislatore è quello di spingere i datori di lavoro a ricorrere all’assunzione agevolata in ragione del risparmio in termini economici, favorendo così l’occupazione dei soggetti ritenuti meritevoli della tutela normativa.



Tra i soggetti che portano in dote all’azienda gli sgravi contributivi figurano, tra gli altri:

giovani;

persone portatrici di handicap;

beneficiari dell’indennità di disoccupazione Naspi;

over 50;

donne svantaggiate;

donne vittime di violenza;

beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Con riguardo alla prima casistica citata, quella dei giovani, negli anni si sono succeduti una serie di sgravi, tutti accomunati dall’intento di favorire l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato delle giovani generazioni ma con differenti soglie di età anagrafica del soggetto interessato e di ammontare e durata dello sgravio contributivo.



Nel corso dell’anno corrente assistiamo infatti ad una compresenza di due bonus per l’assunzione di giovani.



Il primo, a carattere strutturale, riconosciuto per l’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni e il secondo, temporaneo, per gli eventi anch’essi di assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di under 34 verificatisi dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.



Ecco tutte le opzioni si sgravio e bonus per l’assunzione giovani nel 2025.

Sgravi assunzione giovani under 30 I datori di lavoro imprenditori e non (comprese le realtà del settore agricolo) prevedono l’assunzione giovani con contratto a tempo indeterminato (diverso dall’apprendistato) hanno diritto ad un esonero contributivo strutturale.



La misura, introdotta con Legge 27 dicembre 2017, numero 205 (articolo 1, comma 100 e seguenti), è diretta a promuovere l’occupazione giovanile stabile, portando in dote ai datori di lavoro un abbattimento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, con riguardo agli eventi di assunzione a tempo indeterminato effettuati dal 1° gennaio 2018. Per quali lavoratori spetta l’esonero?

Lo sgravio strutturale giovani è riservato ai datori di lavoro che assumono soggetti: di età fino a 29 anni (da intendersi come 30 anni non compiuti);

(da intendersi come 30 anni non compiuti); per i quali risultino assenti precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (si considera l’intera vita lavorativa della persona). Si precisa che la misura spetta anche in caso di periodi di apprendistato svolti in precedenza con il medesimo o altro datore di lavoro, ovvero di precedenti rapporti di lavoro intermittente o domestico a tempo indeterminato; mentre non spetta se ricorre un precedente rapporto a tempo indeterminato svolto all’estero o a scopo di somministrazione. Tipologie contrattuali ammesse allo sgravio

L’esonero giovani spetta a fronte dell’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico – professionali sopra descritti alla data della prima assunzione incentivata.



La misura è riconosciuta a prescindere dal fatto che l’assunzione giovani sia effettuata con contratto parti time o full time. Trasformazioni a tempo indeterminato

L’incentivo opera anche nelle ipotesi in cui il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico alla data della conversione del rapporto.



L’esonero inoltre opera, per un periodo massimo di 12 mesi, nei casi di mantenimento in servizio del dipendente al termine del periodo di apprendistato, a condizione che l’interessato sia in possesso del requisito anagrafico alla data della prosecuzione. Importo e durata dello sgravio

Il beneficio si concretizza in un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui per singolo dipendente, da riparametrare ed applicare su base mensile in misura pari a: 250,00 euro mensili (3.000,00 / 12);

8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo (250,00 / 31) per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese. Lo sgravio opera per un periodo non superiore a 36 mesi, decorrenti dalla data dell’assunzione / trasformazione. Come si applica lo sgravio?

I datori di lavoro applicano lo sgravio direttamente in sede di calcolo dei contributi previdenziali, da versare poi all’INPS con modello F24.

L’ammontare dell’esonero fruito dev’essere riportato nella denuncia mensile UniEmens da trasmettere in via telematica all’INPS, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto stesso con Circolare 2 marzo 2018 numero 40.

Bonus sperimentale assunzione under 35 Il Decreto 7 maggio 2024, numero 60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024 numero 95 (ribattezzato Dl Coesione) nell’ottica di incrementare l’occupazione giovanile stabile ha introdotto un esonero sperimentale per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, in alternativa: assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

effettuano la trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. A seguito di quanto disposto con Decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, l’agevolazione, inizialmente prevista per gli eventi incentivati verificatisi dal 1° settembre 2024 è stata resa operativa a partire dalla data di autorizzazione dell’esonero da parte della Commissione europea, avvenuta il 31 gennaio 2025, sino al 31 dicembre 2025.



Per quali lavoratori spetta l’esonero?

L’esonero è riconosciuto con riguardo all’assunzione (esclusi i rapporti di apprendistato, di lavoro dirigenziale e di lavoro domestico) di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il 35esimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro.



Misura e durata dello sgravio

Il beneficio spetta per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di assunzione e si concretizza in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500,00 euro mensili per singolo lavoratore.



Sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.



L’esonero è riconosciuto nella misura massima di 650,00 euro per ogni lavoratore assunto da datori di lavoro che effettuano l’assunzione in una sede o unità operativa ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (le regioni ZES). Come si applica lo sgravio?

Lo sgravio opera in sede di calcolo dei contributi dovuti all’Inps con modello F24.



Le modalità di esposizione della misura in UniEmens saranno oggetto di un prossimo messaggio / circolare dell’Istituto, con cui si forniranno peraltro i dettagli dell’invio della domanda telematica preliminare da trasmettere all’Istituto stesso.



Come si legge nel Decreto interministeriale le assunzioni “effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio”.

