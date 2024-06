FORMATO CARTACEO

L’obiettivo del volume è quello di fornire agli operatori del diritto una guida utile quando si trovano ad affrontare un tema complesso come la violenza domestica e di genere.L’ultimo intervento in ordine di tempo del Legislatore è la recente legge 24 novembre 2023, n. 168, ulteriore “rafforzamento” del Codice rosso, che introduce nuove misure volte a rendere più rapido l’intervento inve- stigativo e giudiziario per una più efficace protezione preventiva.Il volume analizza, in modo pratico, le novità legislative e le numerose ricadute processuali degli interventi a partire dalla legge 69/2019, passando per la novella recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) che, in attuazione della legge delega 134/2021, ha realizzato un’ampia e trasversale riforma della giustizia penale, fino alla citata legge 168/2023, che, tra le molte novità, rafforza le misure cautelari e introduce nuove misure urgenti di protezione della persona offesa, oltre che il nuovo arresto in flagranza differita.Nuovi e inediti sono gli schemi operativi per il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria; maggiormente responsabilizzato è il ruolo del difensore, chiamato a importanti scelte decisionali e profondamente mutato è il ruolo di ognuno dei soggetti processuali, cui si richiede un attento approccio professionale e culturale.Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione e giornalista pubblicista. LL.B. presso University College of London, è Professore a contratto all’Università di Macerata e docente di Diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Coordinatore e docente di master universitari e corsi di formazione, è autore di numerose pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio.

Fabio Piccioni | Maggioli Editore 2024