Supporto formazione e lavoro SFL: 10 FAQ utili sulla proroga 2025

Con il messaggio numero 765 del 3 marzo 2025, l’Inps ha fatto il punto, fornendo alcuni chiarimenti sulla proroga del Supporto formazione e lavoro (SFL) 2025, la misura introdotta per sostenere chi partecipa a corsi di formazione estendendo le indennità mensili di partecipazione.



In origine limitato a dodici mesi, il supporto formazione e lavoro può essere esteso se il corso di formazione frequentato dal beneficiario o dalla beneficiaria prosegue oltre questo periodo. L’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato (PSP) è però essenziale per accedere alla proroga. Se questo non viene rilevato entro l’ultima mensilità originaria, la domanda verrà temporaneamente sospesa per consentire la verifica necessaria.



Gli aggiornamenti necessario alla proroga dell’SFL devono essere registrati nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la nota piattaforma SIISL entro i termini previsti per evitare interruzioni nel sostegno.



In sostanza la proroga del SFL è possibile solo se il Patto di servizio personalizzato (PSP) viene aggiornato nei tempi previsti. Chi non aggiorna il PSP entro la dodicesima mensilità rischia la sospensione e la chiusura definitiva della domanda.



Ricordiamo che il supporto formazione e lavoro è un sostegno economico di 500 euro al mese dal 2025 per chi partecipa a percorsi di formazione, orientamento o progetti di accompagnamento al lavoro. L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati e inoccupati.



In queste FAQ rispondiamo ad alcuni quesiti chiave per chi vuole ottenere la proroga del SFL 2025.



Cosa cambia per l’SFL 2025 Chi deve fare domanda di Supporto formazione e lavoro quest’anno, deve tenere presenti alcune novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 su importi ISEE e proroghe. In particolare: aumenta la soglia ISEE e del reddito familiare da 6.000 euro a 10.140 euro ;

; cresce l’importo mensile da 350 euro a 500 euro ;

; è prevista la proroga della misura per ulteriori 12 mesi, a patto che il beneficiario frequenti un corso di formazione, che può anche terminare dopo le 12 mensilità

Posso rinnovare il SFL – Supporto formazione e lavoro dopo 12 mesi? No, il SFL non prevede un rinnovo dopo la scadenza dei 12 mesi. Tuttavia, è possibile ottenere una proroga se si sta frequentando un corso di formazione che dura più di 12 mesi. Il sistema SIISL verifica automaticamente le domande accettate e l’aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Se l’aggiornamento del PSP non è rilevato entro la dodicesima mensilità, la domanda viene sospesa e può essere terminata dopo 90 giorni se l’aggiornamento non viene registrato.

Come posso ottenere la proroga del SFL oltre le 12 mensilità? Per ottenere la proroga SFL 2025, è necessario: Frequentare un corso di formazione che prosegue oltre le 12 mensilità iniziali.

che prosegue oltre le 12 mensilità iniziali. Aggiornare il Patto di servizio personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego entro la dodicesima mensilità. Se il PSP non viene aggiornato in tempo, il pagamento del SFL viene sospeso e, dopo 90 giorni, la domanda viene terminata definitivamente.

Se il mio corso di formazione dura più di 12 mesi, la proroga è automatica? No, la proroga del supporto formazione e lavoro non è automatica. Anche se il corso continua, il beneficiario deve: Verificare che il Centro per l’Impiego abbia aggiornato il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) .

. Assicurarsi che il nuovo PSP sia registrato nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la piattaforma SIISL prima della dodicesima mensilità.

Cosa succede se il PSP non viene aggiornato in tempo? Se il PSP non è aggiornato entro la dodicesima mensilità, la domanda di SFL viene sospesa. Se dopo 90 giorni il PSP non è stato ancora aggiornato, la domanda viene terminata definitivamente.

Cosa significa “domanda sospesa” nel sistema? Se la domanda di SFL risulta sospesa, significa che il sistema SIISL non ha rilevato in tempo l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato, necessario per ottenere la proroga oltre le 12 mensilità. La domanda viene sospesa con il messaggio: “Sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura”. Per evitare la sospensione, aggiorna il PSP prima della dodicesima mensilità e verifica che sia visibile su SIISL.

Se la mia domanda è sospesa, posso ancora ottenere la proroga? Sì, ma solo se l’aggiornamento del PSP avviene entro 90 giorni dalla sospensione e il corso di formazione era già in corso prima della scadenza della dodicesima mensilità.



Se l’aggiornamento arriva dopo 90 giorni, la domanda viene chiusa definitivamente.

Cosa cambia per chi riceve la 12esima mensilità a gennaio o febbraio 2025? Per chi riceve la dodicesima mensilità in gennaio o febbraio 2025, l’aggiornamento del PSP può essere fatto entro il mese successivo. Esempio: se l’ultimo pagamento è stato a gennaio 2025, il PSP può essere aggiornato entro febbraio 2025 per ottenere la proroga. Da marzo 2025 in poi, il PSP dovrà essere aggiornato entro il mese stesso della 12esima mensilità.

Evento Scadenza Pagamento della 12ª mensilità (Gennaio 2025) PSP va aggiornato entro Febbraio 2025 Pagamento della 12ª mensilità (Febbraio 2025) PSP va aggiornato entro Marzo 2025 Pagamento della 12ª mensilità (da Marzo 2025 in poi) PSP va aggiornato entro lo stesso mese della 12ª mensilità Domanda sospesa Deve essere risolta entro 90 giorni, altrimenti passa nello stato “terminata”

Il SFL può essere prorogato più di una volta? No, la proroga è possibile una sola volta e solo se il corso di formazione continua oltre i 12 mesi.

Se la proroga viene concessa, il sostegno economico continua fino alla fine del corso, ma non può superare i limiti stabiliti dalla normativa.