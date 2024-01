Una delle coperture assicurative garantite dall’Inail è quella che ha ad oggetto gli infortuni avvenuti in occasione o a causa del lavoro prestato in ambito domestico, da intendersi come l’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato: la cosiddetta assicurazione casalinghe/i Inail



Introdotta con Legge numero 493/1999 ed in vigore dal 1° marzo 2001, la polizza contro gli infortuni domestici opera in favore di coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.



Al pari di qualsiasi altra copertura assicurativa è previsto il pagamento di un premio che, in caso di prima iscrizione, dev’essere versato nel momento in cui maturano i requisiti assicurativi. In questa situazione la copertura decorre dal giorno successivo al pagamento.



Quanti invece sono già iscritti all’assicurazione Inail, al fine di mantenere la copertura senza soluzione di continuità sono tenuti a pagare il premio entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno.



In breve le info sull’assicurazione casalinghe/i 2024 e le istruzioni per il pagamento.

Assicurazione casalinghe/i Inail: rinnovo 2024 I soggetti già iscritti all’assicurazione Inail ricevono, entro la fine del 2023, una lettera dell’Istituto con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato, contenente: i dati personali dell’assicurato;

l’importo da versare per il rinnovo della copertura assicurativa.

Rinnovo assicurazione 2024: come pagare Il versamento del dovuto si può effettuare con diverse modalità, in particolare online oppure tramite App Io.



Servizio online

Collegandosi al portale Inail è possibile avvalersi del servizio online “Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione”, grazie al quale l’utente visualizza il numero di avviso di pagamento / IUV da liquidare per il rinnovo della copertura assicurativa.



La piattaforma online, accessibile grazie al link del sistema pagoPA, permette di:

– Effettuare il pagamento del premio online;

– Stampare l’avviso di pagamento.



E’ possibile inoltre effettuare il versamento direttamente sul sito Inail, accendo con Spid, Cns o Cie – Carta di identità elettronica.



APP IO

Per il rinnovo dell’assicurazione è possibile avvalersi, in alternativa, dell’APP IO scaricabile dalle consuete piattaforme di download o direttamente dal sito “io.italia.it”.

Assicurazione casalinghe/i Inail: importo 2024 Il premio dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni domestici è pari a 24,00 euro.



La somma in questione è annuale, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali (questo significa che permette di abbattere la retribuzione imponibile su cui vengono applicati gli scaglioni Irpef).

Entro quando versare il premio Il premio per il rinnovo dell’assicurazione dev’essere versato entro il 31 gennaio. Se il termine cade in un giorno festivo (non è il caso dell’annualità corrente, trattandosi di un mercoledì) la stessa scadenza slitta al giorno seguente non festivo.



Il versamento del premio effettuato entro il 31 gennaio garantisce il mantenimento della copertura assicurativa, senza soluzione di continuità con l’anno precedente.

Assicurazione casalinghe/i Inail 2024: se pago in ritardo? Se il premio viene versato dopo il termine del 31 gennaio 2024 la copertura assicurativa decorre invece dal giorno successivo al pagamento.

Come indicato nella Circolare Inail del 30 dicembre 2019 numero 37 i soggetti “non in regola con gli obblighi di versamento, hanno diritto alle prestazioni soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione”.

Copertura fino al 31 dicembre 2024 In ogni caso, a prescindere dalla data di maturazione dei requisiti e da quella di pagamento del premio, la copertura assicurativa opera fino al 31 dicembre dell’anno di assicurazione.

Quando è obbligatoria l’assicurazione casalinghe/i Inail Si ricorda che l’assicurazione Inail in parola è obbligatoria per coloro che: hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, e

svolgono a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;

prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo (non svolgono, cioè, altre attività per le quali sussiste un obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale).

Ai fini del rinnovo dell’assicurazione coloro che compiono 67 anni nel corso dell’anno, se in possesso degli altri requisiti di legge, devono in ogni caso pagare il premio assicurativo in misura intera (24,00 euro) per la copertura assicurativa fino al prossimo 31 dicembre.

Assicurazione casalinghe/i Inail: quando paga lo Stato Il premio assicurativo è a carico dello Stato per coloro che presentano i seguenti requisiti: reddito personale complessivo ai fini Irpef fino a 4.648,11 euro ;

; appartenenza ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo ai fini Irpef non eccedente i 9.296,22 euro l’anno.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito per avere accesso all’esonero dal versamento del premio si deve considerare il reddito complessivo lordo “personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef l’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva” (guida Inail “Assicurazione infortuni domestici – opuscolo 2024”, disponibile collegandosi a “inail.it – Attività – Assicurazione – Assicurazione infortuni domestici”).



Al contrario, non si deve far riferimento all’attestazione Isee in quanto la stessa “non è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge ai fini dell’esonero dal pagamento del premio” (guida Inail).

Come evitare di pagare il premio Coloro che hanno diritto all’esonero dal pagamento del premio devono presentare, sia in fase di prima iscrizione che di rinnovo, un’apposita istanza attestante la presenza dei requisiti reddituali.



La domanda dev’essere trasmessa con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” presente sul portale “inail.it”.



Da notare che, quando nell’anno precedente si è stati esonerati dal pagamento dell’assicurazione per motivi reddituali, si possono verificare tre situazioni: se persistono ancora i limiti di reddito è necessario ripresentare la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali grazie al già citato servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” (non è più possibile sfruttare la modalità automatica di rinnovo);

se sono superati i limiti di reddito, dev’essere pagato il premio di 24,00 euro entro il 31 gennaio, secondo le modalità descritte;

se è venuto meno anche uno solo dei requisiti per l’iscrizione dev’essere richiesta la cancellazione utilizzando l’apposito servizio telematico.

Assicurazione casalinghe/i Inail: come pagare entro il 31 gennaio Il premio assicurativo viene versato unicamente grazie all’avviso di pagamento pagoPA (non è più ammesso il pagamento con modalità diverse, ad esempio, bollettino postale in bianco o bonifico bancario).



Grazie al sistema pagoPA il premio può essere versato: Online sui siti di Inail e Poste Italiane, nonché di banche ed altri prestatori di servizi (la lista completa è pubblicata su “pagopa.gov.it”);

sui siti di Inail e Poste Italiane, nonché di banche ed altri prestatori di servizi (la lista completa è pubblicata su “pagopa.gov.it”); Presso gli uffici postali, banche, bancomat, ricevitorie, tabaccai, supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o a mezzo addebito in conto corrente.

