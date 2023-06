Ultimi giorni per richiedere gli Assegni al nucleo Familiare 2023 (ANF), ancora in vigore per i nuclei familiari senza figli. Lo scorso 9 giugno l’Inps aveva pubblicato la circolare con le nuove tabelle, valide dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.



Ricordiamo che le soglie di reddito familiare ai fini dell’erogazione dell’Assegno vengono rivalutate annualmente, con effetto proprio dal 1° luglio di ciascun anno. E cosa ancora più importante, gli Assegno al nucleo familiare (ANF) esistono ancora, e sono riservati alle famiglie senza figli. Per i nuclei familiari con figli invece ormai si fa riferimento all’Assegno unico e universale.



Ecco chi può ancora richiedere l’ANF, le scadenze per la domanda e le nuove tabelle valide dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Assegno al nucleo familiare 2023 (ANF): chi può chiederli Ci siamo talmente abituati a parlare di Assegno unico e universale per famiglie con figli, che abbiamo ormai scordato i cari vecchi Assegni al nucleo familiare, chiamati con l’acronimo ANF. Eppure non sono andati completamente in pensione. Esistono ancora, ma la loro platea è cambiata.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Lo spartiacque è stato il 28 febbraio 2022. Fino a questa data potevano essere erogati alle famiglie con figli. Dal 1° marzo 2022 è stato inaugurata un’altra fase: quella dell’introduzione dell’Assegno unico e universale per famiglie con figli e degli ANF per i nuclei familiari senza figli, in particolare così composti: il richiedente l’Assegno;

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);

i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Insomma la platea dei destinatari degli ANF ormai è composta solo da nuclei con: coniugi, fratelli e nipoti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari: che risiedono in Italia;

che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;

che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno

TIPOLOGIA DI LAVORATORE

Per quanto riguarda le tipologie di lavoratori che possono accedere agli Assegni al nucleo familiare 2023, i destinatari sono: lavoratori dipendenti del settore privato;

lavoratori dipendenti agricoli;

lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;

titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;

lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

Assegni al nucleo familiare 2023: domande entro il 30 giugno 2023 Per ricevere il pagamento degli Assegni al nucleo familiare dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 ci si deve accertare di avere inviato domanda entro venerdì 30 giugno 2023. Questa deve essere infatti presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Assegni al nucleo familiare 2023: come inviare domanda La modalità di invio domanda dipende dalla tipologie di dipendente che la deve trasmettere: dipendenti di aziende private non agricole : la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente online attraverso il servizio dedicato o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato;

: la domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il servizio dedicato o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato; dipendenti di aziende private agricole (OTI): La domanda deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.