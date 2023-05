Alluvione Romagna 2023, Decreto aiuti: tutte le indennità e indennizzi confermati

Con il primo provvedimento del Governo adottato per far fronte all’alluvione Romagna sono state istituite diverse indennità a favore della popolazione e delle imprese colpite. Dalla Cassa integrazione emergenziale per i dipendenti privati alle indennità una tantum per gli autonomi, sono diverse le misure che riguardano il mondo del lavoro.



Ulteriori fondi sono invece stati stanziati per l’agricoltura e per le imprese esportatrici, mentre per i lavoratori del settore pubblico arriva l’equiparazione dei giorni di assenza all’effettivo servizio.

In totale sono stati messi in campo dal Governo oltre 2 miliardi. Vediamo nei prossimi paragrafi un approfondimento sulle indennità a favore di lavoratori e imprese colpite dall’alluvione.

Alluvione Romagna: fino a 900 euro per le famiglie sfollate Il Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, durante un’informativa urgente alla Camera, ha affermato che per i nuclei familiari sfollati dopo l’alluvione è prevista l’assegnazione di un contributo per la sistemazione autonoma pari a: 400 euro per i nuclei monofamiliari;

500 euro per le famiglie composte da due persone;

700 euro per le famiglie composte da tre persone;

800 euro per le famiglie composte da 4 persone;

900 euro per le famiglie composte da più di 4 persone. Inoltre, per ogni persona con disabilità presente nel nucleo saranno concessi ulteriori 200 euro mensili. Secondo le stime della Protezione Civile sono circa 4000 gli sfollati, ma si tratta di una misura approssimativa.

Decreto aiuti, alluvione Romagna: Cassa integrazione emergenziale Prevista dal Decreto-legge recante “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico” l’istituzione di una Cassa integrazione emergenziale per i lavoratori delle aziende colpite dall’alluvione. Questo strumento sarà valido per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo. I lavoratori potranno accedere a questa Cassa integrazione emergenziale in deroga fino a un massimo di 90 giorni. Per il finanziamento della misura sono stati stanziati 580 milioni di euro.

Decreto aiuti, alluvione Romagna: stop versamento contributi Tra le misure previste in favore dei lavoratori arriva anche la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Decreto aiuti, alluvione Romagna: indennità autonomi fino a 3mila euro Nelle misure elencate nel comunicato stampa post CdM è prevista anche un’indennità una tantum fino a 3mila euro in favore di: l avoratori autonomi , ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali

, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali collaboratori coordinati e continuativi,

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali. Per la misura sono stati stanziati 298 milioni di euro e l’indennità sarà erogata dall’Inps. Spetterà a un decreto del Ministero del lavoro stabilire requisiti e modalità di erogazione, e le successive istruzioni Inps per richiederla.

Decreto aiuti, alluvione Romagna: finanziamento imprese esportatrici Il Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale, per il tramite di SIMEST (Società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo), ha destinato 700 milioni di euro alle imprese esportatrici colpite dall’alluvione.



Il pacchetto si compone di tre misure, in base a quanto si legge in un comunicato stampa di Simest: Contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a ristori indirizzati alle imprese esportatrici dei territori colpiti dall’alluvione sia per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, scorte) sia per perdita di reddito a causa del calo di fatturato.

per 300 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a ristori indirizzati alle imprese esportatrici dei territori colpiti dall’alluvione sia per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, scorte) sia per perdita di reddito a causa del calo di fatturato. Finanziamenti Agevolati per 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina. Le risorse saranno erogate sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10% ed esenzione delle garanzie. La misura sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma anche a tutte le aziende della filiera produttiva locale.

per 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina. Le risorse saranno erogate sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10% ed esenzione delle garanzie. La misura sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma anche a tutte le aziende della filiera produttiva locale. Moratoria Pagamenti. SIMEST prevede una sospensione di 12 mesi dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo394 e sulla misura PNRR /Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento concesso.