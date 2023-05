I cittadini e le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case, nei Comuni colpiti dall’alluvione in Romagna, e che hanno trovato alloggi alternativi possono chiedere il contributo di autonoma sistemazione (CAS). Il decreto che dà il via libera alle richieste è stato firmato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, e prevede importi differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.



I soldi vengono erogati fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero, oppure fino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro in casa o, infine, fino a che si sia provveduto ad altra sistemazione stabile e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.



Ecco in breve le scadenze per richieste il contributo e gli importi erogati.

Alluvione Romagna: il contributo di autonoma sistemazione L’acronimo è CAS e si traduce in contributo autonomo di sistemazione. E’ l’indennità che la Regione Emilia-Romagna ha previsto per le famiglie che, a causa dell’alluvione in Romagna ha dovuto abbandonare casa e trasferirsi altrove.

A chi viene erogato il contributo CAS L’indennità CAS, come comunicato nella nota ufficiale della Regione, è destinata alle famiglie che nei giorni dell’alluvione hanno lasciato casa propria e hanno trovato un alloggio alternativo. Può essere ad esempio un camper, casa di parenti o amici, una roulotte, qualunque alloggio di emergenza.



Alluvione in Romagna: gli importi del contributo CAS L’indennità sono erogati mensilmente e viene concesso a partire dalla data di ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata da chi fa richiesta e confermata dall’amministrazione comunale con un’apposita attestazione.



>> Alluvione Romagna 2023, Decreto aiuti: tutte le indennità e indennizzi confermati



In base alla composizione del nucleo familiare sono stati decisi importi prefissati In particolare: 400 euro per nuclei famigliari composti da una sola persona,

500 euro per 2 persone,

700 euro per 3 persone,

800 euro per 4 persone,

900 euro per nuclei di 5 o più persone;

il contributo viene inoltre aumentato di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare che, sempre a far data dal 1^ maggio, sia di età superiore a 65 anni, oppure sia una persona con disabilità o con invalidità non inferiore al 67%.

Contributo CAS Alluvione Romagna: scadenza e modalità domanda Le famiglie interessate dagli sgomberi a causa dell’alluvione in Romagna, che hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione, devono fare domanda entro venerdì 30 giugno 2023. La richiesta va presentata su un apposito modulo presso il Comune dove si trova la casa sgomberata e può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata.

Per restare aggiornato sulla situazione in Emilia-Romagna e gli aiuti a favore della popolazione, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



(Foto di copertina: istock/PDerrett)