Dichiarazione 730/2025: perché devo pagare l’acconto Irpef? Cosa significa?

In piena campagna per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi con il modello 730/2025 sarà purtroppo capitato a molti di vedere nel prospetto di liquidazione la voce a debito per acconto Irpef.

In questi casi è importante capire perché si è obbligati a versare l’acconto quando già si paga il saldo per l’annualità 2024.

Considerando poi che le cifre in questione possono essere di importo non trascurabile una buona notizia è che esiste la possibilità di versare l’acconto (e il saldo) in più rate mensili.

Analizziamo la questione in dettaglio.

In caso positivo, l’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nell’anno (2025), da liquidare in una o due rate, a seconda dell’importo:

In alternativa il contribuente può versare l’acconto in misura inferiore (o non versarlo affatto) in base all’andamento reddituale dell’anno in corso (2025). In tal caso si parla di metodo previsionale.

L’acconto è liquidato di norma in misura pari al 100 per cento dell’ imposta risultante dal modello 730/2025 relativo ai redditi 2024 (metodo storico).

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese (la rata del 16 agosto si considera osservata se il pagamento avviene entro il 20 agosto), mentre la prima rata (come anticipato) entro il 30 giugno o 30 luglio (con maggiorazione dello 0,40 per cento).

Le somme dovute a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell’Irpef possono essere versate in rate mensili di pari importo, con la maggiorazione (a titolo di interessi) pari al 4 per cento annuo (corrispondente allo 0,33 per cento mensile).

L’acconto Irpef versato entro la scadenza ordinaria del 30 novembre (posticipata al 1° dicembre per l’annualità corrente) non può essere dilazionato in più rate mensili .

Per l’acconto 2025 si utilizzano le tre aliquote Irpef

Un aspetto non trascurabile è quello riguardante le aliquote Irpef da utilizzare per il calcolo dell’acconto 2025.

Il Decreto n. 216 del 30 dicembre 2023, in attuazione del primo modulo di riforma del sistema fiscale, ha previsto l’applicazione per l’annualità 2024 di tre aliquote al 23, 35 e 43 per cento per il calcolo dell’Irpef lorda. Le medesime aliquote sono state peraltro confermate in via strutturale dalla Manovra 2025.

Il successivo comma 4 ha stabilito che, nella determinazione degli acconti IRPEF relativi ai periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume quale imposta dell’annualità precedente, quella che si sarebbe ottenuta non applicando le tre descritte aliquote al 23, 35 e 43 per cento.

In assenza di una modifica normativa, in forza del comma 4, i contribuenti avrebbero dunque dovuto calcolare gli acconti IRPEF 2025 sulla base delle regole in vigore nel 2023.

Grazie al correttivo introdotto con Decreto n.55 del 23 aprile, il legislatore ha modificato la procedura di calcolo degli acconti IRPEF 2025 (di cui all’articolo 1, comma 4, D.Lgs. numero 216/2023) precisando che gli stessi devono essere determinati in ragione delle nuove aliquote al 23, 35 e 43 per cento e non sulla base di quelle (più elevate) del 2023.