Concorso 2800 tecnici al Sud: aggiornamento delle graduatorie

*aggiornamento del 13 settembre 2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso recante l’aggiornamento delle graduatorie finali di merito del Concorso 2800 tecnici al Sud, bandito lo scorso anno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021, con la relativa assegnazione dei candidati vincitori alle sedi designate.

Inoltre, come si legge nell’avviso pubblicato l’anno scorso, il 2 agosto 2021, ai candidati subentrati per effetto di rinuncia di altri è stata assegnata l’amministrazione lasciata vacante dal rinunciatario. L’unica graduatoria che può ancora determinare subentri è quella relativa al codice di concorso FA/COE.

Graduatorie aggiornate

*aggiornamento del 30 luglio 2021: la Gazzetta Ufficiale n. 60 ha reso nota la pubblicazione delle graduatorie con i vincitori e gli idonei dei vari profili professionali del Concorso 2800 tecnici al Sud:

*aggiornamento del 14/06/2021: venerdì la notizia dell’ammissione di tutti i candidati alla prova scritta del Concorso 2800 tecnici al Sud e oggi la pianificazione con le sessioni aggiuntive.





La prova scritta si terrà il 22, 23, 24, 25,28 e 29 giugno secondo il seguente calendario:

codice FA/COE – 22 e 23 giugno (su 3 sessioni alle ore 8, 13 e 18);

codice FG/COE – 24 giugno (ore 8, 13 e 18);

codice FP/COE – 25 giugno (ore 8, 13 e 18);

codice FT/COE – 28 giugno (ore 8, 13 e 18);

codice FI/COE – 29 giugno (ore 8, 13 e 18).

I candidati sono stati convocati in base alla provincia di residenza. Le sedi sono:

Lazio, Nuova Fiera di Roma (convocati in questa sede anche i residenti in una regione diversa rispetto a quelle elencate e residenti all’estero);

(convocati in questa sede anche i residenti in una regione diversa rispetto a quelle elencate e residenti all’estero); Campania, Mostra d’Oltremare ;

; Calabria, Fondazione Mediterranea Terina Onlus ;

; Puglia, Fiera del Levante (convocati in questa sede anche i residenti in Basilicata);

(convocati in questa sede anche i residenti in Basilicata); Sardegna, Fiera di Cagliari ;

; Sicilia, Centro Commerciale Fiera del Sud di Siracusa e Le Ciminiere di Catania;

di Siracusa e di Catania; Emilia Romagna, Bologna Fiere (in questa sede sono convocati nei giorni 28 e 29 giugno i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero).

Questo il post pubblicato sulla pagina facebook del Concorso coesione:

*aggiornamento dell’11/06/2021: Grandi novità per il concorso 2800 Tecnici al sud. Oltre alla prova scritta che si è conclusa nella giornata di oggi, è prevista una nuova tornata di prove a partire dal 22 giugno, alla quale verranno ammessi tutti gli altri 70mila candidati che avevano presentato domanda di partecipazione e per i quali era stata già effettuata la valutazione dei titoli. Questo si è reso necessario in ragione della bassa partecipazione dei candidati ammessi alle prove che si sono svolte in questi giorni, i cui esiti restano fermi e comunque validi.

Leggi l’avviso in Gazzetta

*aggiornamento del 28/05/2021: È stato pubblicato, sul portale Step One 2019, l’elenco dei candidati ammessi alla prova unica del concorso 2800 tecnici al Sud. Alle 5 sedi decentrate precedentemente indicate si aggiunge una sede in Sardegna. Maggiori dettagli nel paragrafo delle prove.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 7/05/2021: L’unica prova scritta digitale per 8.582 candidati, selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse, si svolgerà dal 9 all’11 giugno in due sessioni giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in:

Calabria;

Campania;

Lazio;

Puglia;

Sicilia.

L’avviso sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile, è finalmente disponibile il bando del Concorso pubblico per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud. Il concorso, anticipato già dalla Legge di Bilancio 2021 è stato poi preso in gestione dal nuovo Governo, con l’annuncio dei ministri Brunetta e Carfagna e con la promessa di una procedura semplificata e veloce che vedrà la pubblicazione dei vincitori entro 100 giorni a partire dal 6 aprile.

Le 2800 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, assunte a tempo determinato, saranno ripartite nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale delle Regioni del Sud, in particolare:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia.

Una parte di queste unità andrà inoltre a rinforzare l’organico di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesion e;

e; Agenzia per la coesione territoriale ;

; Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ( ANPAL );

); Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i profili professionali richiesti dal bando, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso 2800 tecnici al Sud: profili richiesti

Il concorso riguarderà i seguenti profili professionali, con il rispettivo numero di posti disponibili:

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione – 1.412 unità ;

(Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione – ; Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori – 918 unità ;

(Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori – ; Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la

definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza – 177 unità ;

(Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza – ; Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione,

verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti – 169 unità ;

(Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti – ; Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni – 124 unità.

Negli allegati al bando è possibile consultare la ripartizione dei posti nelle amministrazioni centrali (Allegato 1) e in quelle regionali (Allegato 2).

Concorso 2800 tecnici al Sud: requisiti

Per poter essere ammessi alla selezione occorrerà possedere, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il 21 aprile 2021 alle 23.59, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana , o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di Paesi terzi che siano

titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

, o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni ;

; idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

essere in possesso almeno della laurea.

Chi verrà destinato a ricoprire l’incarico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, dovrà essere in possesso della cittadinanza

italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al concorso si applica inoltre una riserva di posti del 30% per i volontari delle Forze Armate.

Concorso 2800 tecnici al Sud: domanda

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente online tramite l’apposito modulo digitale presente sulla piattaforma «Step-One 2019», raggiungibile all’indirizzo «https://ripam.cloud».

Occorrerà innanzitutto registrarsi alla piattaforma, oppure accedere alla stessa tramite SPID. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). È inoltre richiesto il pagamento della quota di partecipazione di 10 euro effettuabile seguendo le indicazioni che verranno fornite in fase di presentazione della domanda.

Nella domanda andranno riportati i dati anagrafici del candidato, il profilo o i profili professionali per cui si vuole partecipare, il possesso dei requisiti richiesti e i titoli per la valutazione.

I candidati con disabilità possono specificare, in fase di presentazione della domanda, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.

Concorso 2800 tecnici al Sud: procedura concorsuale

La procedura di selezione prevede due fasi:

valutazione dei titoli;

prova scritta.

La valutazione dei titoli sarà differenziata in base ai codici di concorso e quindi sarà diversa in base al profilo professionale scelto. Questa avverrà tramite ricorso a piattaforme digitali. La valutazione dei titoli potrà portare all’assegnazione di massimo 10 punti, così ripartiti:

fino a 4 punti per i titoli di studio ;

; fino a 6 punti per i titoli professionali.

Accederanno alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo profilo.

La prova scritta, anch’essa differenziata in base al profilo professionale scelto, consisterà in un test di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Le domande riguarderanno, oltre alle materie d’esame specifiche per ogni concorso, anche la lingua inglese e l’informatica. Il punteggio della prova è espresso in trentesimi e questa si intenderà superata con un punteggio uguale o superiore a 21/30.

Il punteggio che verrà assegnato a ogni risposta è il seguente:

risposta esatta +0,75 punti;

mancata risposta 0 punti;

risposta errata -0,375 punti.

La prova si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente attraverso strumentazione informatica e piattaforme digitali. Tutte le comunicazioni riguardo alla prova verranno comunicate tramite la piattaforma «Step-One 2019». Per tutte le altre informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sulla valutazione dei titoli, si rimanda al bando.

La prova si svolgerà dal 9 all’11 giugno in due sessioni giornaliere nelle 6 sedi decentrate individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. La pubblicazione delle graduatorie definitive per le assunzioni è invece prevista prevista dal 30 giugno al 9 luglio.

Di seguito l’elenco delle sedi, ogni candidato è convocato in base alla provincia di residenza:

(per i residenti in Campania) CAMPANIA : Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA);

: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA); (per i residenti in Calabria) CALABRIA : Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ);

: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ); (per i residenti in LAZIO , nelle altre regioni diverse da quelle in elenco e i residenti all’estero) LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma (ingresso EST, padiglione 1 in viale Alexandre Gustave Eiffel)

, nelle altre regioni diverse da quelle in elenco e i residenti all’estero) LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma (ingresso EST, padiglione 1 in viale Alexandre Gustave Eiffel) (per i residenti in Puglia e Basilicata) PUGLIA : Ente Autonomo Fiere di Foggia, Lungomare Starita, 4 – 71121 Foggia (FG) (ingresso padiglione 71, viale Fortore)

: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Lungomare Starita, 4 – 71121 Foggia (FG) (ingresso padiglione 71, viale Fortore) (per i residenti in Sicilia) SICILIA : Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania (CT), padiglione C1;

: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania (CT), padiglione C1; (per i residenti in Sardegna) SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (CA), (ingresso padiglione I, piazza Marco Polo).

Questo invece il calendario delle prove:

Codice concorso FA/COE , 9 giugno 2021 ore 10.00;

, 9 giugno 2021 ore 10.00; Codice concorso FG/COE , 9 giugno 2021 ore 15.00;

, 9 giugno 2021 ore 15.00; Codice concorso FI/COE , 10 giugno 2021 ore 10,00;

, 10 giugno 2021 ore 10,00; Codice concorso FP/COE , 10 giugno 2021 ore 15,00;

, 10 giugno 2021 ore 15,00; Codice concorso FT/COE , 11 giugno 2021 ore 10,00;

, 11 giugno 2021 ore 10,00; Codice concorso FT/COE, 11 giugno 2021 ore 15,00 per le sole Regioni Sicilia e Calabria.

Gli elenchi degli ammessi e tutte le convocazioni sono presenti all’interno dell’avviso di FormezPA, disponibile a questo indirizzo.

Concorso 2800 tecnici al Sud: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consigliano i seguenti testi:

Compendio di Diritto amministrativo Il volume tratta del diritto amministrativo nella sua completezza, con un linguaggio semplice e approfondito, funzionale alla preparazione di concorsi ed esami. Il testo è aggiornato a:

• D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), conv. dalla L. 11-9-2020, n. 120. Il decreto semplificazioni ha inciso significativamente sul procedimento amministrativo e il Codice dell’amministrazione digitale;

• Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio): abroga gli articoli della legge concretezza che hanno introdotto i controlli biometrici nel pubblico impiego;

• D.L. 1 marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) conv. con mod. dalla L. 22-4-2021, n. 55. La nuova riorganizzazione ha previsto, tra l’altro , il nuovo Ministero della transizione ecologica (N.B. : quando ho inviato le correzioni alla bozza ancora non era stata pubblicata in gazzetta la legge di conversione e non c’erano gli estremi, se vuoi li inserisco, se il testo non è ancora andato in stampa);

• D. L. 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), che ha modificato, anche per i concorsi già banditi, i meccanismi di preselezione e svolgimento delle prove. Lilla Laperuta, Biancamaria Consales, 2021, Maggioli Editore 26.00 € 24.70 €

La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R. 31/2017 Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di famiglia”, occorre conoscere nel dettaglio anche la normativa e le formalità che le stesse richiedono. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per l’operatore della P.A. e per il tecnico privato: l’opera di Claudio Belcari costituisce un riferimento indispensabile a tal fine. Infatti, non solo il manuale è aggiornato allo stato dell’arte normativo (decreto SCIA 2, glossario dell’attività edilizia libera, d.P.R. 31/2017, ecc.) ma ne fa una trattazione ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggruppati per “problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.

Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della regolarizzazione delle opere esistenti, cui l’Autore dedica una dettagliata analisi, estesa anche alla problematica ambientale e paesaggistica che in maniera sempre più incidente influenza e condiziona l’edificabilità. L’esposizione è sempre orientata all’operatività ed è corroborata dalle risoluzioni giurisprudenziali e da “focus” di approfondimento che ne fanno un vero “strumento operativo”. Gli argomenti sono affrontati con completezza documentale e sistematicità di trattazione con l’ausilio anche di schemi grafici di sintesi e corredato infine da un questionario utile al lettore per verificare il livello di apprendimento. Claudio Belcari, dirigente comunale, formatore enti locali, A.N.C.I., ordini e collegi professionali e consulente tecnico nei contenziosi penali e amministrativi nei settori edilizia e urbanistica. Collabora stabilmente con la rivista “L’Ufficio Tecnico”, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, edita da Maggioli Editore. Volumi collegati:

• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, X ed. 2019

• Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2, dopo il glossario opere edilizia libera,

M. Di Nicola, II ed. 2018 Autore, III ed. 2016 Claudio Belcari, 2019, Maggioli Editore 48.00 € 45.60 €

Il BIM per la pubblica amministrazione Unendo le conoscenze specifiche sulla metodologia BIM da un lato e la competenza in ambito lavori pubblici dall’altro gli autori hanno scritto un manuale pensato per il tecnico della pubblica amministrazione che si avvicina per la prima volta alla metodologia BIM. Il testo contiene riferimenti alle norme, analisi del processo ed esempi pratici volti a facilitare l’eventuale implementazione della metodologia in ambito pubblica amministrazione. Per la sua schematicità e semplicità si presta a diventare un manuale di riferimento ogni volta che sia necessario reperire velocemente delle informazioni e indicazioni sull’argomento. Nel primo capitolo, scritto da Pietro Farinati, sono raccolte e commentate le norme che la pubblica amministrazione deve conoscere per poter gestire i nuovi bandi in questo momento di transizione verso il BIM (Building Information Modeling). Nel secondo capitolo si presentano gli strumenti del mestiere, le soluzioni software dedicate, ma anche gli standard e i formati proprietari e liberi con i quali vengono gestiti progetti, cantieri e manutenzione. Il terzo capitolo è totalmente orientato all’implementazione della metodologia all’interno degli uffici preposti della pubblica amministrazione. Illustra un metodo, motivandone le scelte ed offre al lettore una serie di suggerimenti e template, già collaudati, pronti per l’uso. Il volume si conclude con l’analisi di un caso reale, il primo bando in assoluto, nel suo genere, presentato in Italia da un ente pubblico. Si tratta del bando pubblicato dall’Università della Basilicata, relativo all’applicazione della metodologia BIM per la rendicontazione e gestione di asset, edifici e impianti. Il manuale nasce dall’incontro di due professionisti impegnati nello stesso settore, architettura, ingegneria e costruzioni, ma in ambiti totalmente differenti. Entrambi innovatori ed appassionati di tecnologia, utilizzano la metodologia BIM quotidianamente nei rispettivi ambiti lavorativi.

Edoardo Accettulli

Ha maturato la propria esperienza nelle principali software house del settore, (Intergraph, Bentley, Autodesk).

Pietro Farinati

Da oltre 20 anni, in qualità di tecnico della pubblica amministrazione, segue la progettazione, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche (130 opere pubbliche realizzate). Edoardo Accettulli, Pietro Farinati, 2020, Maggioli Editore 30.00 € 28.50 €









© RIPRODUZIONE RISERVATA