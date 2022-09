Elezioni settembre 2022: tutti i simboli, nomi dei candidati e programmi

C’è una lunga lista di partiti in corsa alle prossime elezioni del 25 settembre 2022. Ognuno di loro con un proprio programma elettorale. I contrassegni o simboli ammessi sono 75, con 2 coalizioni e il terzo polo in gara, più moltissime liste indipendenti. Nella giornata del 25 si vota infatti per eleggere il nuovo Parlamento italiano, che voterà a sua volta la fiducia al prossimo governo della repubblica.

In lizza sono in totale 1.314 i candidati per i collegi uninominali e 2.265 quelli per i collegi plurinominali della Camera. Per il Senato, sono 646 i candidati per i collegi uninominali e 1.197 quelli per i collegi plurinominali. Per il voto all’estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

In questo articolo elenchiamo la lista dei candidati dei contrassegni. I leader. Nel link in fondo all’articolo è possibile invece leggere e scaricare l’elenco completo dei nomi dei candidati in tutti i collegi.

Elezioni settembre 2022: per chi si vota

Questo settembre si torna al voto per rinnovare i membri del Parlamento, dopo le dimissioni dell’esecutivo Draghi. Gli elettori sono chiamati a scegliere i 400 rappresentanti che andranno a sedere sugli scranni della Camera e i 200 che invece siederanno su quelli del Senato. Questo perché in Italia non siamo noi cittadini ad eleggere il nuovo governo, ma è il parlamento a farlo. Saranno quindi i prossimi deputati e senatori (scelti dagli elettori nella tornata elettorale del 25 settembre) ad eleggere il nuovo esecutivo, che succederà al governo Draghi.

Elezioni 25 settembre 2022: la lista dei candidati

Sono 75 i contrassegni ammessi dal Viminale, per partecipare a questa tornata elettorale. Sono stati depositati da parte dei partiti o dei gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.





Da Carlo Calenda per Azione-Italia Viva a Matteo Salvini per la Lega; da Gianluigi Paragone per Italexit a Giuseppe Conte per il Movimento 5 stelle: e poi ancora Enrico Letta per il Pd, Silvio Berluscono per Forza Italia. In questa tabella la lista completa dei nomi dei capi delle forze politiche e dei contrassegni o simboli che si presenteranno, e i programmi dei vari partiti/movimenti politici.

Elezioni settembre 2022: elenco completo dei candidati

Come anticipato, l’elenco di tutti i candidati che si presentano alle elezioni del 25 settembre è molto dettagliato e corposo:

per la Camera sono in totale 1.314 candidati per i collegi uninominali e 2.265 candidati per i collegi plurinominali;

per il Senato sono in totale 646 i candidati per i collegi uninominali e 1.197 candidati per i collegi plurinominali;

per l’estero sono 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

