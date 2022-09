Concorsi Comune Torino, 125 posti: aperti a diplomati e laureati

Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali.



È composto da:

› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2022);

› raccolta di quesiti a risposta multipla “Quiz per istruttore e istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2022) che permette la veloce e sicura autoverifica di quanto appreso e, allo stesso tempo, di esercitarsi e familiarizzare con la tipologia di prova a quiz.



Entrambi i volumi contengono le tematiche oggetto delle prove concorsuali, ovvero:

› Ordinamento Enti locali;

› Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. locale;

› Diritto amministrativo;

› Privacy;

› Legislazione urbanistica;

› Normativa edilizia;

› Espropriazione per pubblica utilità;

› Contratti pubblici;

› Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



I testi sono aggiornati alle più recenti normative:

› L. 234/2021 (Legge di stabilità 2022)

› L. 101/2021 di conv. D.L. 59/2021 (Decreto Fondo complementare)

› L. 108/2021 di conv. D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis)

› L. 113/2021 di conv. D.L. 80/2021 (Decreto Reclutamento)

› L. 215/2021 di conv. D.L. 146/2021



La combinazione dei due volumi è di sicura utilità per la preparazione a tutte le prove concorsuali.



Stefano Bertuzzi

Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridicix.

Gianluca Cottarelli

Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA.