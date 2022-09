Concorso Azienda Zero Veneto, 151 assistenti sanitari

Indetto un nuovo maxi Concorso Azienda Zero Veneto per l’assunzione di ben 151 unità di personale nel profilo professionale di assistente sanitario, categoria D. Gli aspiranti candidati, per poter effettuare la procedura di compilazione e invio delle domande di iscrizione al concorso, dovranno attendere la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel frattempo, vediamo quali sono i requisiti richiesti per partecipare alla selezione, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Azienda Zero Veneto: posti e sedi

I 151 posti messi a bando saranno assegnati a diverse aziende sanitarie locali del Veneto, come di seguito:

3 posti per l’AULSS n. 1 Dolomiti;

3 posti per l’AULSS n. 2 Marca Trevigiana;

12 posti per l’AULSS n. 3 Serenissima;

3 posti per l’AULSS n. 4 Veneto Orientale;

10 posti per l’AULSS n. 5 Polesana;

30 posti per l’AULSS n. 6 Euganea;

15 posti per l’AULSS n. 7 Pedemontana;

15 posti per l’AULSS n. 8 Berica;

25 posti per l’AULSS n. 9 Scaligera;

10 posti per l’Azienda Ospedale-Università Padova;

20 posti per l’AOU Integrata Verona;

4 posti per l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS;

1 posto per l’Azienda Zero.

Concorso Azienda Zero Veneto: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dall’Azienda Zero Veneto, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

idoneità alle mansioni del profilo professionale;

limiti di età: inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

Laurea in Assistenza Sanitaria , appartenente alla classe delle lauree nelle professioni

sanitarie della prevenzione L/SNT4; oppure Diploma Universitario di Assistente Sanitario, conseguito ai sensi del D.M. n. 69 del 17/1/1997 o titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27/7/2000;

, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione L/SNT4; oppure Diploma Universitario di Assistente Sanitario, conseguito ai sensi del D.M. n. 69 del 17/1/1997 o titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27/7/2000; Iscrizione al relativo Albo Professionale.

Scarica il bando

Concorso Azienda Zero Veneto: invio domande





La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link “https://azeroveneto.concorsismart.it”

Dunque, per potersi candidare, gli aspiranti partecipanti dovranno attendere la pubblicazione del bando di concorso in G.U.

Inoltre, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro.

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l’upload dei seguenti documenti:

documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;

documenti comprovanti i requisiti;

adeguata certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992;

idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% ai fini della richiesta dell’esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;

documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero,

necessari all’ammissione;

necessari all’ammissione; documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all’estero;

un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Concorso Azienda Zero Veneto: prove d’esame

A seconda del numero di domande di partecipazione inviate, potrà essere indetta una a prova di preselezione che potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Le prove d’esame vere e proprie si articolano come di seguito:

prova scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni ed attività previste dal D.M. del Ministero della Sanità n. 69 del 17/1/1997.

vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni ed attività previste dal D.M. del Ministero della Sanità n. 69 del 17/1/1997. prova pratica: vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: vertente sull’approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Azienda Zero Veneto: valutazione dei titoli

Come si legge nel bando di concorso, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera fino a 15 punti;

titoli accademici e di studio fino a 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti;

curriculum formativo e professionale fino a 7 punti.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram









© RIPRODUZIONE RISERVATA