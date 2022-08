Concorso 65 segretari parlamentari 2021: comunicazioni prove scritte e pratica

*aggiornamento del 16/08/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022 è stato reso noto il rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova del concorso pubblico, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati.

Le prove scritta e pratica sono state espletate nel mese di luglio, mentre per lo svolgimento dell’ultima fase di selezione, il colloquio orale, occorre attendere la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 88 dell’8 novembre 2022.

*aggiornamento del 13/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022 è stato pubblicato un avviso recante ulteriori comunicazioni sullo svolgimento delle prove scritte e della prova pratica del concorso 65 Segretari parlamentari della Camera dei deputati, riguardo il servizio guardaroba e il deposito bagagli.

Inoltre, nell’avviso si legge anche che le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 agosto 2022.





*aggiornamento del 13/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022 è stato pubblicato il diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati.

Le prove scritte avranno luogo a Roma il 6 e 7 luglio 2022, mentre la prova pratica si terrà a Roma dall’11 al 15 luglio 2022.

*aggiornamento del 04/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati.

Le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2022.

**aggiornamento dell’11/03/2022: in Gazzetta Ufficiale n. 20 è stato pubblicato l’avviso relativo all’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica del concorso pubblico, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati, il quale sarà pubblicato a partire dal 14 marzo 2022 nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, del bando, disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it.

Ulteriori comunicazioni relative al diario e allo svolgimento delle prove scritte e della prova pratica saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 35 del 3 maggio 2022.

*aggiornamento dell’1/02/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 9 il calendario delle convocazioni della preselettiva del Concorso per 65 Segretari Parlamentari alla Camera dei Deputati, che riportiamo di seguito:

Data Orario Cognome 2 marzo 2022 8.30 da ABATE a CURATOLO 14.30 da CURCI a LANZUISE 3 marzo 2022 8.30 da LAPENNA a PIZZUTI 14.30 da PIZZUTO a ZUZZARO

Occorrerà presentarsi muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda e dell’avviso di convocazione e della certificazione Covid che saranno scaricabili a partire dal 4 febbraio 2022 dalla pagina del concorso presente nel Portale concorsi della Camera. Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso in Gazzetta.

****aggiornamento del 21/12/2021: Arrivano finalmente le prime notizie sulla preselettiva del Concorso per 65 segretari parlamentari. Questa si terrà infatti nelle giornate del 2 e 3 marzo 2022 presso la Fiera di Roma, via Portuense n. 1645/1647, ingresso Nord.

Per il diario delle convocazioni, invece, si dovrà ancora aspettare. Il diario verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022.

***aggiornamento del 26/11/2021: In Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario delle prove del Concorso 65 segretari parlamentari.

Le informazioni concernenti il concorso saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 101 del 21 dicembre 2021.

**aggiornamento del 24/09/2021: La Gazzetta n. 76 del 24 settembre segnala un ulteriore rinvio della pubblicazione del diario delle prove del Concorso 65 segretari parlamentari. Le informazioni relative il calendario della procedura di selezione saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 94 del 26 novembre 2021.

*aggiornamento del 7/09/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 71 del 7 settembre è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario prove del concorso. Le informazioni sulla selezione verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 76 del 24 settembre 2021.

*aggiornamento dell’8/06/2021: il bando del concorso 65 segretari parlamentari è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati aveva già informato attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale nella propria pagina istituzionale di Facebook, di aver approvato l’apertura di un nuovo Concorso per l’assunzione di un totale di 65 segretari parlamentari nel 2021: “L’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato il bando di concorso per l’assunzione di 65 Segretari parlamentari. È il quinto bando di concorso approvato in questa legislatura. Prosegue dunque il cronoprogramma che porterà la Camera dei deputati ad assumere nuovamente a distanza di circa quindici anni; nei prossimi mesi ci saranno i primi nuovi ingressi in servizio.”

Il bando, aperto ai candidati diplomati, consentirà di proseguire il piano dei nuovi concorsi in Parlamento che sono iniziati già dall’anno scorso, ovvero la selezione di coadiutori per il Senato e di assistenti alla Camera.

Vediamo ora le indicazioni contenute nel bando sul nuovo Concorso 65 segretari parlamentari 2021: i requisiti, le modalità di invio della domanda, le materie ad esame e il testo specifico per la preparazione .

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: requisiti

Per poter partecipare al concorso da segretario parlamentare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

di scuola secondaria di secondo grado (maturità); limite di età di 40 anni.

Rimangono invariati rispetto al precedente bando i requisiti di accesso. La conferma nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 08-06-2021.

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: come far domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 18 dell’8 luglio 2021 tramite la piattaforma concorsi.camera.it.

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: cosa studiare

Il nuovo concorso per segretari parlamentari prevede una prova selettiva, due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Prova selettiva , consistente in 75 quesiti a risposta multipla di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale), logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico) e competenze informatiche;

, consistente in di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale), logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico) e competenze informatiche; prima prova scritta , con 10 quesiti a risposta aperta su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare e storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

, con 10 quesiti a risposta aperta su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare e storia d’Italia dal 1861 ad oggi; seconda prova scritta , consistente in un questionario a risposta multipla nella lingua inglese per accertare conoscenze grammaticali, sintattiche e comprensione di un testo;

, consistente in un questionario a risposta multipla nella lingua inglese per accertare conoscenze grammaticali, sintattiche e comprensione di un testo; terza prova , di carattere pratico, che si svolge con l’utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows (versione 10) e “consiste nell’acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi mediante l’uso del programma Word (versione 2019), e nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma Excel (versione 2019)”;

, di carattere pratico, che si svolge con l’utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows (versione 10) e “consiste nell’acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi mediante l’uso del programma Word (versione 2019), e nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma Excel (versione 2019)”; prova orale , un colloquio sulle materie dell’allegato A, mentre in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua;

, un colloquio sulle materie dell’allegato A, mentre in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua; prova orale facoltativa in non più di 2 lingue straniere.

Per prepararsi:

