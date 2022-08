Decreto Aiuti Bis: aumento pensioni, taglio cuneo da luglio, sconti. Le novità

Ancora novità sul Decreto Aiuti bis in arrivo nei prossimi giorni, con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Oggi 3 agosto si è tenuto un incontro Palazzo Chigi, e da cui sono emerse altre indiscrezioni.

Le ipotesi sono allo studio dei tecnici di palazzo Chigi, del Mef e del ministero del Lavoro, in vista della presentazione del provvedimento al consiglio dei ministri di domani 4 agosto.

Dal vertice di Palazzo Chigi sono trapelate intanto altre indiscrezioni sulle misure in arrivo, tra cui: anticipo di 3 mesi della rivalutazione pensioni, raddoppio della somma esentasse per i benefit aziendali, nuova sforbiciata al cuneo fiscale. Si parla inoltre di prolungare lo sconto di 30 centesimi sul carburante.

Stando inoltre alla precedente relazione, approvata durante il Consiglio dei Ministri del 26 luglio e inviata in Parlamento, l’incremento delle entrate proveniente dall’Iva e dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e all’impennata dell’inflazione hanno portato a un tesoretto da 14,3 miliardi di euro, che potranno essere utilizzati per il nuovo Decreto.

I fondi in questione serviranno a finanziare diverse misure, tra le quali figura l’azzeramento dell’Iva su prodotti di prima necessità come pane e pasta e la riduzione dell’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce, in base a quanto anticipato dalla vice ministra dell’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio24.





Al taglio dell’Iva si dovrebbero aggiungere importanti misure di sostegni a pensionati e lavoratori, nonché la proroga dei tagli sulle bollette e quelli delle accise sui carburanti.

Vediamo nel dettaglio nei prossimi paragrafi quali misure potranno arrivare nei prossimi giorni.

Decreto Aiuti Bis: sconti in arrivo su pane e pasta

Una delle ipotesi che sta acquistando sempre più concretezza riguarda il taglio dell’Iva sui beni di prima necessità.

In particolare, il governo sta pensando a un azzeramento temporaneo dell’Iva su prodotti quali pane e pasta, e una riduzione dal 10 al 5% dell’Iva su carne e pesce. Il governo sta valutando la fattibilità della misura e l’impatto sulla vita degli italiani. Il taglio dovrebbe avere la durata limitata di uno o due mesi.

Decreto Aiuti Bis: Bonus 200 euro

All’interno del provvedimento aiuti di agosto dovrebbe trovare spazio anche la proposta che prevede l’estensione del bonus 200 euro (che per alcuni arriverà a ottobre), anche ai lavoratori dipendenti con redditi sotto i 35mila euro che finora erano stati esclusi.

È stati invece abbandonata l’idea di raddoppiare il bonus anche a chi lo ha già percepito, perché sarebbe troppo costoso.

Giàall’incontro con i sindacati del 27 luglio era emerso che non ci sarebbe una riedizione del Bonus 200 euro. Piuttosto, saranno stanziati circa 25 milioni di euro per allargare la platea dei beneficiari, comprendendo tutti quei lavoratori precedentemente lasciati fuori. “Consideriamo importante che il governo si sia impegnato ad erogare i 200 euro di luglio anche a quei lavoratori precari e stagionali che erano stati esclusi e questa era una nostra richiesta”, ha affermato il segretario della CGIL Landini al termine dell’incontro.

Decreto Aiuti Bis: decontribuzione dipendenti

Al posto di un nuovo bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti, il governo è al lavoro per intervenire sulla decontribuzione, per portare a un aumento del netto in busta paga.

Lo sgravio contributivo dovrebbe essere di un punto percentuale e si aggiungerebbe a quello dello 0,8% attualmente in vigore. Sarebbe quindi rivolto, come per la precedente misura, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro l’anno, e dovrebbe durare 6 mesi.

Decreto Aiuti Bis: aumento pensioni

Il decreto Aiuti bis interverrà anche sulle pensioni, anticipando l’aumento previsto per il 2023. Si agirà quindi sulla rivalutazione, ovvero l’adeguamento dell’importo della pensione all’inflazione. La rivalutazione prevista per il 1° gennaio 2023 verrà quindi anticipata alla seconda metà del 2022, probabilmente da ottobre 2022.

In un’intervista al Messaggero, il sottosegretario all’Economia Federico Freni aveva già affermato che la rivalutazione dovrebbe aggirarsi attorno al 2%.

Decreto Aiuti Bis: raddoppio fringe benefit esentasse

Un’altra misura pronta a intervenire sulla decontribuzione è il probabile nuovo raddoppio della soglia esentasse per i fringe benefit: secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi sul dl Aiuti bis è stata accolta la proposta di Iv, che già in passato aveva presentato emendamenti in questo senso, per riportare il tetto dei benefit aziendali detassati da 258 a 516 euro, esattamente come accaduto durante l’emergenza Covid.

Decreto Aiuti Bis: taglio cuneo fiscale

La sforbiciata al cuneo fiscale dovrebbe essere confermata, e il taglio dovrebbe impattare per un punto percentuale in più sui redditi medio-bassi, arrivando così all’1,8% a partire dal 1° luglio e fino a fine 2022. La decontribuzione dovrebbe riguardare i redditi fino a 35 mila euro. Si andrebbe ad aggiungere allo 0,8% già applicato.

Decreto Aiuti Bis: proroga tagli bollette

Un’altra importante misura sulla quale in governo è intervenuto diverse volte negli ultimi mesi è l’azzeramento degli oneri di sistema delle bollette. In questo momento questo è previsto fino al terzo trimestre 2022. La proroga prolungherebbe il taglio fino alla fine dell’anno.

Nello specifico, si tratta dell’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per luce e gas, e della riduzione al 5% dell’IVA relativa al metano usato per combustione per usi civili e industriali.

Si ricorda inoltre che per il 2022 l’ISEE massimo con il quale si può accedere ai bonus sociali bollette per nuclei in difficoltà è stato portato da 8 a 12mila euro, e che la misura è retroattiva. Basterà presentare una DSU e rientrare nei requisiti di reddito per ricevere anche gli sconti relativi ai trimestri precedenti.

Previsti anche ulteriori crediti d’imposta per le imprese energivore, già prorogati dal primo Decreto Aiuti.

Decreto Aiuti Bis: nuovo sconto carburanti

Il taglio delle accise sui carburanti è in questo momento in vigore fino al 21 agosto 2022. Dovrebbe essere in arrivo un nuovo taglio, almeno fino all’autunno, per contrastare l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma potrebbe proseguire fino alla fine dell’anno.

In bozza dovrebbero essere anche stanziate risorse per 900 milioni per prorogare fino al 20 settembre (quindi un altro mese) il taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. La misura scade il 21 agosto e la proroga dovrebbe estenderla fino al 20 settembre.

Nello specifico, si tratta della riduzione dell’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione al 5%, e della rideterminazione delle accise sui carburanti nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge di Bilancio 2008), all’articolo 1 comma 290 stabilisce che “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio“.

I decreti che hanno prorogato il taglio alle accise sono in questo caso a firma del Ministro della Transizione ecologica e del Ministro dello Sviluppo Economico, poiché quando il MiTE è stato creato, alla nascita del Governo Draghi, ha acquisito i compiti e le funzioni precedentemente attribuite al MISE in tema di politica energetica e mineraria nazionale.

Visto che non è necessario l’inserimento della proroga in un Decreto-legge, questa potrebbe arrivare prima della scadenza con un nuovo Decreto interministeriale. Non si esclude tuttavia che la misura venga inserita nel Decreto Aiuti bis.

Si attende adesso che le misure si concretizzino nei prossimi Consigli dei Ministri.









© RIPRODUZIONE RISERVATA