Concorsi Agosto 2022, tutti i bandi in scadenza

Concorsi Agosto 2022: tutte le scadenze da tenere a mente per partecipare alle selezioni pubbliche. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato, ma come fare per inviare le proprie candidature? E quali sono i termini ultimi per iscriversi?

Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza nel mese di agosto, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Indice:

Concorso ASP Reggio Emilia, 20 infermieri

Nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando relativo al Concorso ASP Reggio Emilia. La selezione pubblica, per esami, è finalizzata alla copertura di 20 posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 6 posti riservati ai volontari delle Forze armate.

I candidati interessati a partecipare devono inoltrare domanda in carta semplice utilizzando

esclusivamente il modulo fac-simile allegato al bando, indirizzata al Dirigente Area

Risorse dell’ASP “Reggio Emilia – Città delle Persone”, Via P. Marani n. 9/1 – 42122 Reggio

Emilia entro le ore 12 del giorno 25 agosto 2022.





Concorso ASP Reggio Emilia, 20 infermieri: requisiti e prove

Concorso Asl Genova, 43 amministrativi

Indetto un nuovo concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 43 di personale con la qualifica di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il 25 agosto 2022 tramite una delle seguenti modalità:

Posta Elettronica Certificata (PEC) avente il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato n. 43 unità di personale con la qualifica di Assistente Amministrativo / Cat. C”, esclusivamente all’indirizzo: [email protected]

servizio pubblico postale, con lettera Raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Asl 3 – Struttura Complessa Affari Generali/Ufficio Protocollo, Via A. Bertani n. 4 – 16125 GENOVA.

Concorso Asl Genova, 43 assistenti amministrativi: requisiti e prove

Concorso Giustizia Amministrativa, 23 funzionari

Indetto un nuovo Concorso Giustizia Amministrativa, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di 23 unità di personale non dirigenziale in possesso di laurea, da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all’Allegato A, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il giorno 21 agosto 2022.

Concorso Giustizia Amministrativa, 23 funzionari presso il Segretariato

Concorso Giustizia Amministrativa, 67 assistenti

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022, è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa per l’assunzione di 67 unità di personale non dirigenziale nei profili di assistente amministrativo e informatico da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa, a tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni sono rivolte ai candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all’Allegato A, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il giorno 18 agosto 2022.

Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa, 67 assistenti diplomati

Concorso Corte dei Conti, 94 amministrativi

Attivato il nuovo Concorso Corte dei Conti per l’assunzione di 94 unità di personale amministrativo, caratterizzate da specifica professionalità con orientamento giuridico, da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia retributiva F3, Comparto funzioni centrali, da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.

I candidati devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) registrandosi al portale concorsi della Corte dei conti, disponibile all’indirizzo: https://concorsi.corteconti.it entro e non oltre il giorno 22 settembre 2022.

Concorso Corte dei Conti, 94 amministrativi: requisiti e prove

Concorsi Piemonte Lavoro, 165 posti

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 22 luglio 2022 l’avviso recante i bandi dei Concorsi Piemonte Lavoro per l’assunzione di 165 unità di personale a tempo pieno e indeterminato al fine di incrementare l’organico dei Centri per l’Impiego della regione.

Le assunzioni previste sono, in totale, 165, e saranno rivolti sia al personale in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati, distribuiti come segue:

68 Specialisti Politiche del Lavoro (categoria D),

(categoria D), 97 Tecnici Servizi per l’Impiego (categoria C).

I candidati devono inviare la richiesta di partecipazione ai concorsi esclusivamente online, tramite Spid, su questa piattaforma entro le ore 18 del 5 settembre 2022.

Concorsi Piemonte Lavoro, 165 assunzioni: bandi in Gazzetta

Concorsi Valle d’Aosta, 30 amministrativi

Indetti due nuovi concorsi Valle d’Aosta per il reclutamento di 30 unità di personale nei profili di tecnico informatico e di assistente amministrativo-contabile, entrambi accessibili con il diploma di maturità.

Per partecipare al concorso indetto dalla Regione Valle d’Aosta per i 15 posti di tecnico informatico, i candidati devono compilare e inviare le domande di iscrizione tramite questa piattaforma online entro e non oltre il 18 agosto 2022.

Concorsi Valle d’Aosta, 30 amministrativi contabili e tecnici informatici

Concorsi Comune di Latina, 22 istruttori

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022 sono stati pubblicati sette nuovi bandi dei Concorsi Comune Latina, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di 22 istruttori e istruttori direttivi amministrativi-contabili, tecnici e di vigilanza.

I candidati che intendono partecipare alle selezioni concorsuali del Comune di Latina, devono inviare le domande di ammissione esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile su questo link.

La compilazione e l’invio della domanda devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 18 agosto 2022.

Concorsi Comune Latina, 22 istruttori diplomati e laureati

Concorso 4189 Allievi Carabinieri

Attivato il Concorso Allievi Carabinieri 2022, per assumere un totale di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. La procedura di selezione è aperta anche ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro l’11 agosto 2022.

Concorso 4189 Allievi Carabinieri, le istruzioni per fare domanda

Concorsi Provincia di Frosinone, 54 collaboratori

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, i due bandi dei Concorsi Provincia Frosinone, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 54 posti di collaboratore professionale tecnico e amministrativo. I posti messi a disposizione con le nuove selezioni concorsuali sono distribuiti come di seguito per profilo professionale:

22 posti di collaboratore professionale amministrativo , categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore;

, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore; 32 posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it entro le ore 23:59 del giorno 11 agosto 2022.

Concorsi Provincia Frosinone, 54 collaboratori tecnici e amministrativi

Concorsi AGCM, 18 posti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 sono stati pubblicati i due bandi dei nuovi Concorsi AGCM, per l’assunzione di 18 unità di personale nei profili di funzionario e di impiegato. Le selezioni, indette dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, saranno effettuate per titoli ed esami e riguarderanno i seguenti profili professionali:

8 posti di funzionario in prova , con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva;

, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva; 10 posti di impiegato in prova, nel ruolo della carriera operativa.

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente le modalità informatiche disponibili nel sito internet WebConcorsi, entro e non oltre 18 del 12 agosto 2022.

Concorsi AGCM, 18 posti di impiegati e funzionari: bandi in Gazzetta

Concorsi ANSFISA, 129 posti

Le procedure di selezione dell’ANSFISA sono destinate al reclutamento di 129 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, così suddivise per profilo:

114 funzionari tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione;

per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione; 15 dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione, da inquadrare nel ruolo dirigenziale di ANSFISA.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente a mezzo della predetta piattaforma IoLavoroNelPubblico visibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia www.ansfisa.gov.it entro il giorno 4 agosto 2022.

Concorsi ANSFISA, 129 funzionari e dirigenti: come partecipare

Concorsi Regione Piemonte, 38 posti

Nuove posizioni professionali aperte in nord Italia con i Concorsi Regione Piemonte: sono state indette cinque selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 38 posti di diversi profili professionali sia di categoria D (riservati al personale laureato) sia di categoria C (rivolto ai candidati diplomati), a tempo pieno ed indeterminato, per il ruolo della giunta, con talune riserve.

La domanda deve essere presentata unicamente per via telematica all’interno della piattaforma disponibile alla URL internet:https://regionepiemonte.iscrizioneconcorsi.it entro il giorno 4 agosto 2022.

Concorsi Regione Piemonte, 38 vari profili: requisiti, domanda e prove

Concorsi Veneto Lavoro, 211 operatori e specialisti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 luglio 2022 sono stati pubblicati due Concorsi Veneto Lavoro, per titoli ed esami, per l’assunzione di 211 unità di personale a tempo pieno e indeterminato al fine di potenziare i Centri per l’Impiego della regione Veneto. I posti messi a disposizione dai due nuovi bandi di concorso sono così suddivisi per profilo professionale:

173 posti nel profilo professionale operatore del mercato del lavoro , categoria C, posizione economica C1;

, categoria C, posizione economica C1; 38 posti nel profilo professionale specialista in mercato e servizi del lavoro, categoria D, posizione economica D1.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata dagli aspiranti candidati esclusivamente per via telematica tramite l’apposita piattaforma online: https://venetolavoro.concorsismart.it entro le ore 23:59 del 1 agosto 2022.

Concorsi Veneto Lavoro, 211 operatori e specialisti per i Centri per l’Impiego









© RIPRODUZIONE RISERVATA